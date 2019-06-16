FİNANS

'Buğday verimi tahmin edilenin altında'

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

ADANA Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, kentte kış yağışlarının yeterli olmasına rağmen buğday veriminin tahmin edilenden çok düşük gerçekleştiğini söyledi.

'Buğday verimi tahmin edilenin altında'

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, kentte kış yağışlarının yeterli olmasına rağmen buğday veriminin tahmin edilenden çok düşük gerçekleştiğini söyledi.
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, kentte buğday hasadının büyük ölçüde tamamlandığını, mahsulün bu sezon beklentinin altında kaldığını anlattı. 2018 yılı buğday sezonunda Adana'da 1 milyon 749 bin dekar buğday ekili alandan toplam 680 bin ton rekolte elde edildiğine dikkat çeken Doğru, "Bu yıl ekim alanlarının 1 milyon 530 bin dekara gerilemesi ve verimin de düşük gerçekleşmesi neticesinde kentteki rekolte 500 bin tonun altında. Mayıs ayının başında tonu 1,48 liraya kadar alıcı bulan ekmeklik buğday, TMO'nun açıkladığı fiyatın da etkisiyle hasatta 1,30 liraya kadar gerilemiş ve açıklanan müdahale fiyatı taban değil, piyasada oluşması hedeflenen tavanı belirlemiştir. Geniş bir coğrafyaya sahip olan ülkemizde, mayıs ayında hasadına başlanıp ağustos ayına kadar hasadına devam edilen buğday için, TMO tarafından mayıs başında açıklanan fiyat, aylık ortalama enflasyon ve paranın maliyeti de dikkate alınarak her ay kademeli olarak arttırılmalıdır" dedi.
BUĞDAY FİYATLARI KADEMELİ AÇIKLANSIN
Dışa bağımlı olmamak için çiftçinin buğdaydan para kazanması gerektiğine dikkat çeken Doğru, şunları söyledi:
"TMO, buğday ticaretiyle uğraşanların ve sanayicinin de önünü görerek piyasaya girmesini teşvik etmek amacıyla aylık buğday satış fiyatını da kademeli olarak açıklamalıdır. Buğdayın anavatanlarından birisi sayılan Anadolu topraklarında, buğday üretiminin dışa bağımlı olmadan devam etmesi için çiftçimizin buğdaydan para kazanması gerekmektedir. Bu nedenle buğday ekimini teşvik edici ilave desteklerin 2019 yılı için açıklanacak tarımsal destekler kararnamesinde yer almasını temenni etmekteyiz."

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'Buğday verimi tahmin edilenin altında''Buğday verimi tahmin edilenin altında''Buğday verimi tahmin edilenin altında'

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