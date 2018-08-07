FİNANS

Buğdayda üzülen Trakya çiftçisinin yüzünü ayçiçeği güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 14:21 | Son Güncelleme

TRAKYALI çiftçiler buğdayda görülen 'kök hastalığı' nedeniyle üzülürken, son dönemdeki yağışlarla birlikte rekor verim beklenen ayçiçeği yüzleri güldürdü.

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TRAKYALI çiftçiler buğdayda görülen 'kök hastalığı' nedeniyle üzülürken, son dönemdeki yağışlarla birlikte rekor verim beklenen ayçiçeği yüzleri güldürdü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, kent genelinde 1 milyon dönümün üzerinde alanda ayçiçeği ekildiğini belirterek, "Rekolte ayçiçeğinde yüksek olacak, çünkü iyi yağışlar gördü. Geçen yıl 100-150 kilo olan ayçiçeğinde bu yıl dekar başına 250 ila 350 kilo arasında verim bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin buğday ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Trakya'da, mevsimde beklenen yağışların düşmemesi sonucu, kuraklık nedeniyle buğdayda 'kök hastalığı' ortaya çıktı. Bölgede 1 milyon 750 bin dekar alanın büyük bölümünde görülen hastalık, buğdayda yüzde 50'lere varan ürün kaybına neden oldu. Buğdayda üzülen çiftçilerin yüzünü güldüren ise son dönem sağanak yağışlarla birlikte verimi artan ayçiçeği oldu.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, kent genelinde 1 milyon dönümün üzerinde alanda ayçiçeği ekildiğini belirterek, son yağışların ardından rekor verim beklendiğini söyledi. Mazot ve gübre fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Yorulmaz, buğdayda yüzde 50 oranında verimin düştüğünü, çiftçilerin ayçiçeğiyle moral bulduğunu ifade ederek, "Geçen seneden bu yana gübre fiyatları yüzde 100 arttı. Mazot da aynı şekilde onu takip etti. Çiftçi bu yıl buğdayda yüzde 50'ye varan verim kaybı yaşadı. Üretici buğdaydaki verim kaybından doğan maddi sıkıntısını ayçiçeğinde gidermeyi hedefliyor. Bu yıl kanola yağını, yağ sanayi, 2 lira 20 kuruştan satın aldı. Ayçiçeği yağı, kanola yağından kaliteli olduğu için kanoladan daha çok para yapmalı. Geçen yıl 100-150 kilo olan ayçiçeğinde bu yıl dekar başına 250 ila 350 kilo arasında verim bekliyoruz" diye konuştu.

DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU

Ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla Trakya ovaları sarıya boyanırken, yol kenarında bulunan tarlalar da doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü. Vatandaşlar, ayçiçeği tarlalarında bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyada paylayışor.

PARTNEROnu kimse tanıyamıyor! Son halini gören...Onu kimse tanıyamıyor! Son halini gören...
Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştüKuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü
Kadın arıcıların ürettiği bal, marka olduKadın arıcıların ürettiği bal, marka oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Gram altın fiyatları fırladı! İşte çeyrek altında son durum

Gram altın fiyatları fırladı! İşte çeyrek altında son durum

Ağaoğlu'ndan 'iflas' söylentilerine yanıt!

Ağaoğlu'ndan 'iflas' söylentilerine yanıt!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu

Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü

Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü

Kadın arıcıların ürettiği bal, marka oldu

Kadın arıcıların ürettiği bal, marka oldu

Buğdayda üzülen Trakya çiftçisinin yüzünü ayçiçeği güldürdü

Buğdayda üzülen Trakya çiftçisinin yüzünü ayçiçeği güldürdü

Yeni Suzuki Jimny sonbaharda Türkiye’de

Yeni Suzuki Jimny sonbaharda Türkiye’de

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.