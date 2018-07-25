FİNANS

Buğdayda yüksek rekolte beklentisi

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ: - "Rekolte geçen seneye göre daha iyi. Geçen sene Sivas'ın yaklaşık 500-600 bin ton ortalama değeri vardı. Bu yıl 700-750 bin ton civarında rekolte bekliyoruz"

SİVAS (AA) - Sivas'ta bu yıl buğday rekoltesinin 700-750 bin ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaptığı açıklamada, mayıs ayındaki yağışların hububat üretimini olumlu etkilediğini belirtti.

Bölgede hasat çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Çetindağ, kentte geçen yıl 500-600 bin ton seviyesinde gerçekleşen rekoltenin bu sene 700-750 bin ton olmasını beklediklerini bildirdi.

Buğday üretiminin çok sıkıntılı olduğunu belirten Çetindağ, şunları kaydetti:

"Buğday fiyatlarının bir yıl önceden açıklanmaya başlanması lazım. Motorin, kimyevi gübre ve ilaçların çok pahalı olmasından dolayı taban fiyatlarının buğdayımızı kurtarması lazım. Çiftçimizi köylerde tutacaksak, kaliteli ürün üreteceksek, mazotun, gübrenin, ilaçların fiyatının ve desteklerin de uygun olması lazım. Şu anki taban fiyatımız bin 50 lira, yemlik fiyatları da 870 lira, arpa da buna dahil. Devletimize ve hükümetimize güveniyor, inşallah yeni dönemde de çiftçimiz adına çok şey bekliyoruz."

Çetindağ, Sivas'ın Şarkışla ve Kangal ilçelerinde lisanslı depo için çalışmalara başlandığını, Hafik ilçesinde de yakında başlanacağını ifade etti.

Çiftçilerin buğdaylarını buraya teslim edip diledikleri zaman satabileceklerini belirten Çetindağ, özellikle aşırı borçlu çiftçilerden ürünlerini lisanslı depoya teslim etmelerini istedi.

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buğday rekolte sivas Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ

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