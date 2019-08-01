Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyezin hasadı başladı.

İhsangazi ilçesinde yaklaşık 20 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor. Siyez buğdayı bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak adlandırılıyor.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 20 bin dekar alanda siyez ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Hasadın öncelikle sıcak yerlerde başladığını ifade eden Sağlık, "Hasat, öncelikle ilçemizin en sıcak bölgesi olan Araç-Kastamonu yolu çevresinde başladı. Buradan sonra ilçe merkezinde oradan da Çatalyazı mevkisinde devam edecek." dedi.

Hasadın büyük bölümünün biçerdöverlerle yapıldığını belirten Sağlık, "Arazinin engebeli olduğu yerlerde üreticimiz tırpanla kendi imkanları ile biçimini yapıyor. Verim ilk etapta iyi görünüyor." diye konuştu.

Siyezin özel bir ürün olduğunu anlatan Sağlık, "Genetiği değişmeyen bu buğday, sağlık açısından çok değerli. Son dönemde buna bağlı olarak ilgi de artıyor." ifadelerini kullandı.