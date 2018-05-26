BUILDEAST Yapı ve Gayrimenkul Fuarları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 04-07 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak düzenlenecek GAYRİMENKUL Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı’nın yapı ve emlak sektörüne önemli katkılarının olacağını bildirdi.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep’in fuarlar şehri haline geldiğini belirterek, daha önce düzenlenen fuarlara ilave olarak, ilk kez düzenleyecekleri yapı sektörüne yönelik fuarların, Gaziantep ve Türkiye için ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

Türk ve Ortadoğu yapı sektörünü Gaziantep’te buluşturacak fuarların yapı dünyasına yeni değerler katacağını ifade eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Ortadoğu ve Arap ülkelerine olan ihracatımızı artırmak ve bu bölgelerde yeni iş bağlantıları bulma noktasında bu iki fuarımız çok büyük önem taşıyor. İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinin birbiriyle etkin bir biçimde iletişime geçebilmesi, sektördeki tüm yeniliklerden haberdar olup takip edebilmesi, bu alandaki ticari faaliyetlerin artması kentimiz ve ülkemiz adına önemli sonuçlar ortaya çıkartacak. Suriye’de yaşanan savaş eninde sonunda bitecek ve o bölge yeniden inşa edilecek. Suriye’nin alt ve üst yapısının inşa edilmesinde ülkemize ve kent olarak Gaziantep’e büyük görevler düşecek. GSO olarak bizler de Türk müteahhitlerimiz ve malzeme üreticilerimizin daha etkin olmalarına katkıda bulunmak, bu çerçevede yeni iş fırsatları ve yatırımcıya teşvik oluşturacak zemini oluşturmak için bu iki fuarımızı eş zamanlı olarak düzenliyoruz. Gaziantep’te gerçekleştirdiğimiz fuarlara ilave yeni fuar projeleri ile bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya da devam edeceğiz."

