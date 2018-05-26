FİNANS

BUILDEAST Yapı ve Gayrimenkul Fuarları

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

Türk yapı sektörünü Ortadoğu ile Gaziantep’te buluşturacak fuarlar, 04 - 07 Ekim'de gerçekleştirilecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 04-07 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak düzenlenecek GAYRİMENKUL Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı’nın yapı ve emlak sektörüne önemli katkılarının olacağını bildirdi.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep’in fuarlar şehri haline geldiğini belirterek, daha önce düzenlenen fuarlara ilave olarak, ilk kez düzenleyecekleri yapı sektörüne yönelik fuarların, Gaziantep ve Türkiye için ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

Türk ve Ortadoğu yapı sektörünü Gaziantep’te buluşturacak fuarların yapı dünyasına yeni değerler katacağını ifade eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Ortadoğu ve Arap ülkelerine olan ihracatımızı artırmak ve bu bölgelerde yeni iş bağlantıları bulma noktasında bu iki fuarımız çok büyük önem taşıyor. İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinin birbiriyle etkin bir biçimde iletişime geçebilmesi, sektördeki tüm yeniliklerden haberdar olup takip edebilmesi, bu alandaki ticari faaliyetlerin artması kentimiz ve ülkemiz adına önemli sonuçlar ortaya çıkartacak. Suriye’de yaşanan savaş eninde sonunda bitecek ve o bölge yeniden inşa edilecek. Suriye’nin alt ve üst yapısının inşa edilmesinde ülkemize ve kent olarak Gaziantep’e büyük görevler düşecek. GSO olarak bizler de Türk müteahhitlerimiz ve malzeme üreticilerimizin daha etkin olmalarına katkıda bulunmak, bu çerçevede yeni iş fırsatları ve yatırımcıya teşvik oluşturacak zemini oluşturmak için bu iki fuarımızı eş zamanlı olarak düzenliyoruz. Gaziantep’te gerçekleştirdiğimiz fuarlara ilave yeni fuar projeleri ile bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya da devam edeceğiz."

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"
Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksinizNihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuar GSO GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Soğuk hava deposunu mantarhane yaptı

Soğuk hava deposunu mantarhane yaptı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den flaş dolar açıklaması: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den flaş dolar açıklaması: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.