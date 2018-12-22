FİNANS

Bulancak'ta imal edip 20 ülkeye ihracat yapıyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 11:57 | Son Güncelleme

Giresun'un Bulancak ilçesinde iki kardeş tarafından kurulan firmada imal edilen taşıyıcı bant, tahliye sistemleri ve asansörler 20 ülkeye ihraç ediliyor - Firma yönetim kurulu üyesi Semih Sarıgöl: - "İhracat yaptığımız ülke sayısı 20'ye ulaştı. Avrupa'da daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyoruz"

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'un Bulancak ilçesinde iki kardeş tarafından kurulan firmada imal edilen taşıyıcı bant, tahliye sistemleri ve asansörler, 20 ülkeye ihraç ediliyor.

İlçede uzun yıllardır ticaretle uğraşan Semih ve Salih Sarıgöl kardeşler 10 yıl önce, endüstriyel metal imalatı yapan firmalara, üretim aşamasında yaşanan sorunların çözümü noktasında hizmet sunmak için çalışma başlattı.

Bir süre sonra işlerini büyüten Sarıgöl kardeşler, taşıyıcı bant, tahliye sistemleri ve asansör imalatı yapan firmalarında 75 kişiye iş imkanı verdi.

Sarıgöl Konveyör Sistemleri Makina Yedek Parça Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Semih Sarıgöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, endüstriyel metal imalatı gerçekleştiren firmalara çözüm sunmak için yola çıktıklarını söyledi.

Semih Sarıgöl, bölgede bu alanda imalat yapan firma sayısı az olduğu için 2008 yılında ağabeyi Salih Sarıgöl ile şirket kurduklarını belirtti.

Ağırlıklı talaş tahliye sistemleri imalatı yaptıklarını ifade eden Sarıgöl, bunların içinde taşıyıcı bantlar, talaş arabaları ve asansörler bulunduğunu aktardı.

Semih Sarıgöl, iç pazarda da otomotiv, silah, beyaz eşya ve sağlık sanayisi için metal imalatı yapan firmalara çözümler sunduklarını anlattı. - "Hedefimiz iki yıl sonra 150 çalışana ulaşmak"

İmalata 20 kişiyle başladıklarını dile getiren Sarıgöl, "Şu anda 75 çalışanla faaliyet gösteriyoruz. Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesinde yeni yatırım planlıyoruz, alanımızı büyüteceğiz. Hedefimiz iki yıl sonra 150 çalışana ulaşmak." dedi.

Sarıgöl, ürünlerinin yüzde 85'ini ihraç ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İhracat yaptığımız ülkelerin başında Almanya geliyor. Bu ülkeyi Slovenya, Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Hollanda ve Finlandiya izliyor. Dönem dönem Rusya, Ukrayna ve Belçika'ya da ihracat yapıyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayısı 20'ye ulaştı. Avrupa'da daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Sonrasında ise Amerika gibi daha uzak pazarlara hitap etmek istiyoruz. Önümüzdeki ilk 10 yıl planımız bu şekilde. Sektörde, Avrupa pazarında ilk üç sırada yer alıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Firma yönetim kurulu üyesi Semih Sarıgöl Giresun Taşıyıcı bant imalatı

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