Bülent Eczacıbaşı 45 yıllık deneyimlerini paylaştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın yazdığı, “İşim gücüm budur benim” adlı kitap, Yapı Kredi Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bir iş insanının 45 yıllık deneyimlerinden yararlanarak hazırlanan kitap, özellikle gençlere yepyeni bakış açıları kazandırmayı hedefliyor.

Bülent Eczacıbaşı’nın, iş insanlarının çözümüne katkıda bulunabileceği çeşitli sorunları ele almak ve ilgili herkesi, çıkış yollarını birlikte düşünmeye davet etmek amacıyla yazdığı “İşim gücüm budur benim” adlı kitabında, “İş insanı kimdir, ne iş yapar? Değişen dünyada yeni sorumlulukları nelerdir” sorularına cevaplar arıyor.

Kitabı, ülkemiz ve dünyamız için önem taşıyan, iş insanlarının çözümüne katkıda bulunabileceği çeşitli sorunları ele almak ve ilgili herkesi, çıkış yollarını birlikte düşünmeye davet etmek için yazdığını söyleyen Bülent Eczacıbaşı, “Nejat Eczacıbaşı gibi iş dünyamızın kurucu liderleri, her zaman ‘bir şey yapmak lazım’ diyen, ülke sorunlarıyla yaşayan insanlardı. Bu kitabı, biraz da onları anmak için yazdım. Tabii en önemlisi, bu kitap özellikle iş yaşamında başarılı olmak isteyen gençler için yazıldı. Buradaki tartışmalar, onlara yeni bakış açıları kazandırabilirse, ne mutlu bana, ne mutlu bizlere” dedi.

Yönetim, ekonomi, sürdürülebilirlik, toplum ve kültür-sanat alanlarına odaklanan kitap, “Türkiye’de ve dünyada hangi temel zorluklarla karşı karşıyayız?”, “Hangilerine öncelik vermeliyiz?”, “Geçmişten aldığımız derslerin ve yeni paradigmaların ışığında, neler yapabiliriz?”, “İş insanı kimdir?”, “Hangi sorumlulukları taşır?”, “Hangi alanlarda, ne tür katkılarda bulunabilir?” benzeri pek çok soruyu gündeme taşıyor. Bülent Eczacıbaşı kitapta, her konunun uzmanlarıyla gerçekleştirdiği söyleşilerden hareketle, bugüne ve yarına ilişkin görüşlerini dile getiriyor.

Bülent Eczacıbaşı kimdir?

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, çalışma yaşamına 1974 yılında başladı. Eczacıbaşı Holding’in çeşitli kuruluşlarında yönetim görevlerinde bulundu. 1991-1993 yıllarında Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2001 yıllarında TÜSİAD

Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, 1993-1997 yıllarında Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında ise İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Imperial College Londra kimya bölümünden lisans, Massachusetts Institute of Technology’den kimya mühendisliği yüksek lisans derecelerini alan Bülent Eczacıbaşı halen, TÜSİAD ve İEİS’in Onursal Başkanıdır. Aynı zamanda, İstanbul Modern Sanat Müzesi’ni bünyesinde bulunduran İstanbul Modern Sanat Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TESEV Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. (Fotoğraflı)