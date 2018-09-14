FİNANS

Bülent Eczacıbaşı 45 yıllık deneyimlerini paylaştı

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın yazdığı, “İşim gücüm budur benim” adlı kitap, Yapı Kredi Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Bülent Eczacıbaşı 45 yıllık deneyimlerini paylaştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın yazdığı, “İşim gücüm budur benim” adlı kitap, Yapı Kredi Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bir iş insanının 45 yıllık deneyimlerinden yararlanarak hazırlanan kitap, özellikle gençlere yepyeni bakış açıları kazandırmayı hedefliyor.
Bülent Eczacıbaşı’nın, iş insanlarının çözümüne katkıda bulunabileceği çeşitli sorunları ele almak ve ilgili herkesi, çıkış yollarını birlikte düşünmeye davet etmek amacıyla yazdığı “İşim gücüm budur benim” adlı kitabında, “İş insanı kimdir, ne iş yapar? Değişen dünyada yeni sorumlulukları nelerdir” sorularına cevaplar arıyor.
Kitabı, ülkemiz ve dünyamız için önem taşıyan, iş insanlarının çözümüne katkıda bulunabileceği çeşitli sorunları ele almak ve ilgili herkesi, çıkış yollarını birlikte düşünmeye davet etmek için yazdığını söyleyen Bülent Eczacıbaşı, “Nejat Eczacıbaşı gibi iş dünyamızın kurucu liderleri, her zaman ‘bir şey yapmak lazım’ diyen, ülke sorunlarıyla yaşayan insanlardı. Bu kitabı, biraz da onları anmak için yazdım. Tabii en önemlisi, bu kitap özellikle iş yaşamında başarılı olmak isteyen gençler için yazıldı. Buradaki tartışmalar, onlara yeni bakış açıları kazandırabilirse, ne mutlu bana, ne mutlu bizlere” dedi.
Yönetim, ekonomi, sürdürülebilirlik, toplum ve kültür-sanat alanlarına odaklanan kitap, “Türkiye’de ve dünyada hangi temel zorluklarla karşı karşıyayız?”, “Hangilerine öncelik vermeliyiz?”, “Geçmişten aldığımız derslerin ve yeni paradigmaların ışığında, neler yapabiliriz?”, “İş insanı kimdir?”, “Hangi sorumlulukları taşır?”, “Hangi alanlarda, ne tür katkılarda bulunabilir?” benzeri pek çok soruyu gündeme taşıyor. Bülent Eczacıbaşı kitapta, her konunun uzmanlarıyla gerçekleştirdiği söyleşilerden hareketle, bugüne ve yarına ilişkin görüşlerini dile getiriyor.
Bülent Eczacıbaşı kimdir?
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, çalışma yaşamına 1974 yılında başladı. Eczacıbaşı Holding’in çeşitli kuruluşlarında yönetim görevlerinde bulundu. 1991-1993 yıllarında Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2001 yıllarında TÜSİAD
Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, 1993-1997 yıllarında Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında ise İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Imperial College Londra kimya bölümünden lisans, Massachusetts Institute of Technology’den kimya mühendisliği yüksek lisans derecelerini alan Bülent Eczacıbaşı halen, TÜSİAD ve İEİS’in Onursal Başkanıdır. Aynı zamanda, İstanbul Modern Sanat Müzesi’ni bünyesinde bulunduran İstanbul Modern Sanat Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TESEV Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. (Fotoğraflı)

Bülent Eczacıbaşı 45 yıllık deneyimlerini paylaştı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesiKidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi
İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi

KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

Elazığ'a 2,2 milyon liralık kayısı işleme ve paketleme tesisi

Elazığ'a 2,2 milyon liralık kayısı işleme ve paketleme tesisi

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

İSO/Bahçıvan:Finansal istikrar, üretim hayatında da istikrar demektir

İSO/Bahçıvan:Finansal istikrar, üretim hayatında da istikrar demektir

Ekonomist Dr. Beyhan İncekara: Merkez'in kararı enflasyon beklentisi ile orantılı

Ekonomist Dr. Beyhan İncekara: Merkez'in kararı enflasyon beklentisi ile orantılı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.