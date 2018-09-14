Bülent Eczacıbaşı'nın “İşim gücüm budur benim” kitabı yayımlandı

Yönetim, ekonomi, sürdürülebilirlik, toplum ve kültür-sanat alanlarına odaklanan kitap, "Türkiye’de ve dünyada hangi temel zorluklarla karşı karşıyayız?", "Hangilerine öncelik vermeliyiz?", "Geçmişten aldığımız derslerin ve yeni paradigmaların ışığında, neler yapabiliriz?", "İş insanı kimdir?", "Hangi sorumlulukları taşır?", "Hangi alanlarda, ne tür katkılarda bulunabilir?" benzeri pek çok soruyu gündeme taşıyor.

Bülent Eczacıbaşı, kitabının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kitabı Türkiye ve dünya için önem taşıyan, iş insanlarının çözümüne katkıda bulunabileceği çeşitli sorunları ele almak ve ilgili herkesi çıkış yollarını birlikte düşünmeye davet etmek için yazdığını söyledi.

Nejat Eczacıbaşı gibi iş dünyasının kurucu liderlerinin her zaman "bir şey yapmak lazım’' diyen, ülke sorunlarıyla yaşayan insanlar olduğuna dikkati çeken Eczacıbaşı, "Bu kitabı, biraz da onları anmak için yazdım. Tabii en önemlisi, bu kitap özellikle iş yaşamında başarılı olmak isteyen gençler için yazıldı. Buradaki tartışmalar, onlara yeni bakış açıları kazandırabilirse, ne mutlu bana, ne mutlu bizlere." şeklinde konuştu.

Eczacıbaşı, "İşim gücüm budur benim" başlıklı kitabına ilişkin, şunları kaydetti:

"Çağdaş gelişmeler, iş insanları için yeni sorumluluklar ortaya çıkarıyor. Özel kesimimizde ağırlık taşıyan aile kuruluşları, ülkemizde kurucu kuşaktan ikinci, üçüncü kuşakların yönetimine geçiyor. Bu kurumların devamlılığını sağlamak için yönetişimlerini geliştirmek, yeni liderler yetiştirmek zorundayız. Ekonomide artık ülkemizin sorunları kadar küresel sorunların da çözümü iş insanlarının öncü roller üstlenmelerini gerektiriyor. İnsanlığın geleceğini tehdit eden sürdürülebilirlik sorunları da öyle. Günümüzün koşulları, bir toplumsal oyuncu olarak iş insanının kamu, toplum ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerinde yeni bakış açılarını, yeni düzenlemeleri gerekli kılıyor. Ülkemizin en büyük zenginliği olan, sağlıklı bir toplum yapısı için çözümleri elinde tutan kültür alanı, iş insanlarımızı göreve çağırıyor. İş insanları bu yeni sorumluluklarına, küresel düzenin temellerinden sorgulanmasını da içeren cesur yaklaşımlarla sarılmak zorunda. Çünkü yapılması gerekenlerin, iş insanlarının yararlarına kısa dönemde aykırı gibi gözüken reformları da içermesi kaçınılmaz görünüyor. Bu zorunluluk, yeni bir sosyal sorumluluk anlayışını gündeme getiriyor.