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Bulgar göçmenden 10 ülkeye ihracat başarısı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

Bulgaristan'daki komünist yönetimden 1950 yılında ailesiyle kaçarak Ankara'ya yerleşen Necdet Yener, emekli olduktan sonra OSTİM'de kurduğu metal işletmesinden 10 ülkeye ihracat yapıyor - Yener-San firmasının kurucusu Necdet Yener: - "Türkiye'ye ilk geldiğimiz zamanlar, çocukken bize gösterilen hoş görüye bakarak hep aklımdan 'Bir gün okuyarak veya çalışarak bu ülkeye olan borcumu ödeyeceğim.' diyordum. Bu iş yerini o yüzden açtım, vergi ödüyorum, işçi çalıştırıyorum. Bu ülkeye vefa borcumu ödedim. Bundan sonra gözlerim açık gitmez"

ENES DURAN - Bulgaristan'daki komünist yönetimden 1950 yılında ailesiyle kaçarak Ankara'ya yerleşen Necdet Yener, emekli olduktan sonra OSTİM'de kurduğu metal işletmesinden 10 ülkeye ihracat yapıyor.

Yener-San firmasının kurucusu Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1944 yılında Bulgaristan'ın Şumnu kentinde varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Bulgaristan'da dönemin komünist yönetiminin uyguladığı baskıyla toprak ve hayvanlarını ellerinden aldığını ve insanları kooperatiflere girmeye zorladığını anlatan Yener, bu durum karşısında 1950 yılında ailesiyle Türkiye'ye göçmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yener, Bulgar yönetiminin mallarına el koymasıyla bir anda fakirleştiklerini kaydederek, "Türkiye'ye sadece üzerimizdeki elbiseyle gelmişiz. İlk olarak Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine yerleştik. Bölge halkı bizi bağrına bastı, bizlerle ekmeğini paylaştı. Ben bir sene sonra Kızılcahamam'da okul olmadığı için Eskişehir'de yaşayan amcamın yanına gittim ve ilkokulu orada bitirdim. Sonrasında askere gidene kadar amcamın yanında çalışmaya başladım. Amcam at arabası ustasıydı." diye konuştu.

Askerden geldikten sonra babasının hayvanlarını satarak Eskişehir'de kendi iş yerini açtığını ifade eden Yener, 3 yıl demir kaynak atölyesi işlettikten sonra 1969'da tekrar Ankara geldiğini dile getirdi.

Yener, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKE) işçi olarak girdiğini belirterek, "Kaynak ve sıcak döğme işinden anladığım ve çalışmayı çok sevdiğim için en son atölye şefliğine kadar yükseldim. 1990'da MKE'den emekli oldum. Fabrikaya ilk girdiğim yıllarda hafta sonları pazarda çorap satardım, akşamları inşaatlarda kaynak işleri yapardım. Hayatımda hiçbir zaman boş vaktim olmadı, olmasına da izin vermezdim." ifadesini kullandı.

- "İnsanlar kolay iş, çok maaş istiyor"

Emekli ikramiyesiyle OSTİM'de metal işletmesi kurduğunu belirten Yener, demir doğrama işi yaparak başladıkları ticaret hayatına otomobil yan sanayi, asansör kapıları ve lazer doğrama gibi iş kollarını da eklediklerini söyledi.

"Günümüzde insanlar kolay iş, çok maaş istiyor. Böyle olmaz, olsa da bereketi olmaz." diyen Yener, şunları kaydetti:

"Azimle çalışarak bugünlere geldik. Şu an 2 üretim yerimiz var. Toplam 98 kişiyi istihdam ediyoruz ve 10 ülkeye mal satıyoruz. Almanya, Fransa, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Cezayir'e ihracat yapıyoruz. Benim yanımda yetişip kendi iş yerini açan çok insan var. Türkiye'ye ilk geldiğimiz zamanlar, çocukken bize gösterilen hoş görüye bakarak hep aklımdan 'Bir gün okuyarak veya çalışarak bu ülkeye olan borcumu ödeyeceğim.' diyordum. Bu iş yerini o yüzden açtım, vergi ödüyorum, KDV ödüyorum, işçi çalıştırıyorum, insan yetiştiriyorum. Bu ülkeye vefa borcumu ödedim. Bundan sonra gözlerim açık gitmez. Hedefime ulaştım Allah'a şükür."

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Anahtar Kelimeler:
OSTİM Bulgaristan Göçmen muhacir Necdet Yener

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