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Bulgaristan, Belene Nükleer Enerji Santrali için yatırımcı arıyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 18:17 | Son Güncelleme

Bulgaristan Parlamento, Belene Nükleer Enerji Santrali'nin inşaatı için hükümete yatırımcı bulma görevi verdi

SOFYA (AA) - Bulgaristan Parlamentosu, ülkenin kuzeyinde Tuna Nehri sahilinde inşaatı durdurulan Belene Nükleer Enerji Santrali'nin yeniden inşa edilmesi için hükümete stratejik yatırımcı bulma görevi verdi.

İktidardaki Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi, hükümet koalisyonu ortağı Birleşik Vatanseverler Grubu ve ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi karara destek verdi. Projeyi "anlamsız" bulan ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi ise söz konusu proje için aleyhte oy kullandı.

Parlamento, Enerji Bakanı Temenujka Petkova'ya stratejik yatırımcı bulmak üzere bu yıl 31 Ekim'e kadar süre verdi.

Bakan Petkova, yatırımcılarla yaptığı görüşmeler ve konuya ilişkin gelişmeleri düzenli olarak parlamentoya rapor edecek. Bulgaristan devleti yatırımcıya teminat vermeyecek.

Santralin inşaatına harcanan 3 milyar avro ve Rusya'dan alınan 1000'er megavatlık iki reaktör, ülke bütçesi üzerinde büyük yük oluşturmuş ve 2012'de santral inşaatının durdurulmasına karar verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Belene Nükleer Enerji Santrali Bulgaristan Bulgaristan parlamentosu

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