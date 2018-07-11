Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katılım için bankacılık sektörünü güçlendirecek

İstanbul, 11 Temmuz (DHA) - Bulgaristan, Euro Bölgesi'ne katılım için bankacılık sektörünü güçlendireceğine ilişkin taahütlerini içeren mektubu Avrupa Birliği'ne yolladı.

Eurogroup Başkanı Mario Centeno adına yapılan açıklamada, Bulgar otoritelerin ERM-2'ye ve Bankacılık Birliği'ne katılma niyetlerini ortaya koyan bir taahhütler mektubunu Eurogroup'a gönderdiğini belirtildi.

Bulgaristan'ın gönderdiği mektup Euro Bölgesi maliye bakanlarının Perşembe günü Brüksel'de yapacakları toplantıda ele alınacak.

Toplantıda, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri ve Bulgaristan temsilcilerinin katılımı ile Bulgaristan'ın atacağı bir sonraki adımlar tartışılacak.

AB yetkilileri, yapılacak müzakerelerin açık uçlu olduğunu, ancak Eurogroup'un Bulgaristan'ın ERM-2 üyeliği için bir hedef tarih belirlenebileceğini ifade ediyorlar.

