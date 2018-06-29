Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katılmak için başvuru yapacak

İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Euro Bölgesi'ne katılım için "çok büyük olasılıkla" başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Brüksel'deki AB liderler zirvesi sırasında gazetecilere açıklama yapan Borissov, Euro Bölgesi'ne katılım için 2 yıllık bekleme odası anlamına gelen ERM-2'ye katılma isteklerini Eurogroup liderlerine sunacağını belirtti.

Borissov, Maliye Bakanı'nın başvurunun ayrıntılarını Eurogroup'taki diğer maliye bakanları 14 Temmuz'da görüşeceğini ekledi.

Ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak euroyu (€) seçen, toplam 28 üyeli Avrupa Birliği (AB) üyelerinin oluşturduğu ekonomik ve parasal birlik olan Euro Bölgesi'nin halen 19 üyesi (Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan) bulunuyor.



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