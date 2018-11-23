Bulgaristan, Türkiye'ye mülteciler için 3,2 milyon euro ödeyecek

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- AVRUPA Birliği'nin (AB) mülteciler için Türkiye'ye ödeyeceği 3 milyar euro yardım paketinin 3,2 milyonluk bölümünü verecek Bulgaristan'da, parlomento sözleşmeyi onayladı.

Bulgaristan parlamentosu Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşması ve yardım paketi gereğince şart ve sorumluluklarına dair genel sözleşmeyi onayladı. Mülteci mekanizmasından kaynaklar, sığınmacılara acil insani yardım, eğitim ve sağlık gibi hizmetleri kapsayan ve 27-28 Haziran 2018'de AB liderlerinin göç krizinin yönetimi konusunda vardıkları anlaşmayla, Türkiye'ye mülteciler için vadedilen 3 milyar euro yardım paketi onaylandı. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar euro'luk mali desteğin serbest bırakılması kararı yer alınmıştı.

Bu anlaşmaya göre miktarın 1 milyar euro'su AB üyesi ülkelerin, Birlik bütçesine GSYH'si oranına göre paylaşılacak. Bulgaristan'ın Türkiye'deki mültecilere ödemesi gereken miktar 6.2 milyon leva (3.2 milyon euro) olarak hesaplandı. Bu kaynaklar, 2019-2023 döneminde yılların her üç ve çeyrek aylık dönemlerinin başında taksitle ödenecek.



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