Bulgaristan'da 4'üncü fabrikasını açan Türk şirketi, 2 bin 550 kişiye istihdam sağlıyor

Sevda DÜKKANCI/KIRCAALİ (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde, Türk firması Teklas'ın ülkedeki 4'üncü fabrikası Başbakan Boyko Borisov'un da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Otomotiv alanında faaliyet yürüten firma, Bulgaristan'da soydaşların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde ülkedeki 4'üncü fabrikasını bugün törenle açtı. Fabrikanın açılışına Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, Maliye Bakanı Vladislav Goranov, Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva, Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Kırcaali Valisi Nikola Çanev, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ile bölgedeki belediye başkanları, iş insanları ile vatandaşlar katıldı.

Firmanın sahibi Raul Danon, Bulgaristan'da 13 yıl önce ilk yatırımlarını 50 işçi ile yaptıklarını belirterek, bugün 2 bin 550 kişiye ulaştıklarını söyledi. Danon, "Kırcaali dışında Momchilgrad ve Krumovgrad'a yatırım yapıyoruz. İki hafta önce, Vratsa'ya yaklaşık 1000 kişinin çalışacağı yeni bir fabrika yapmaya karar verdik. Amacımız, Bulgaristan'daki ciromuzun yakın gelecekte 400 milyon Leva'dan 1 milyar Leva'ya çıkmasını sağlamak. Bulgaristan ve Bulgar hükümetine büyük destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, iş insanı Raul Danon'ın Bulgar hükümetine teşekkür etmesine değinerek, "Hükümete teşekkür etmeye gerek yok, çünkü bu bizim işimiz ve inanıyorum ki bunu iyi yapıyoruz. Burada boş çayırlar vardı. Şimdi yüksek teknoloji parkları ve fabrikalar var. Bugün açılışını yaptığımız yatırım gerek Bulgaristan ile Türkiye arasında, gerekse ülkemizdeki Müslüman ve Hıristiyan toplumu arasındaki en güzel dostluk köprüsü örneğini oluşturur" diye konuştu.

Başbakan Boisov, 2 bin 550 kişiye istihdam sağlayan Türk firmasının Kırcaali'nin yanı sıra Krumovgrad, Momçilgrad ve Vratza kentlerinde üretim tesislerinin bulunduğunu, çalışanlarına aylık 1500 leva (750 euro) maaş verdiğini kaydetti.

Elektrikli ve hibrit otomobil sanayinin ihtiyaçları için parça üreten Türk firmasının, Bulgaristan'daki üretiminin tamamını ihraç ettiği belirtildi.