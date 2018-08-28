Bulgaristan’da açlık sınırı 208 dolara yükseltildi

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Bulgaristan hükümeti bir kişi için ülkedeki açlık sınırının 2019 yılında 321 levadan (192 dolar), 348 levaya (208 dolar) çıkartılmasını onayladı.
Filibe Ticaret Ataşeliğinin açıklamasına göre; meblağ, Bakanlar Kurulu’nun 2006 yılında kabul ettiği hesaplama yöntemi kullanılarak belirlendi.
Bulgaristan’da asgari emeklilik ücretinin 207 leva (124 dolar) olması dikkat çekici olarak gösteriliyor.
Bu istatistiklere göre asgari emeklilik maaşı ile geçinmeye çalışan bir kişi açlık sınırının altına giriyor.
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