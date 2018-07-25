Bulgaristan'da elektrikli kamyon montajına başlandı

İstanbul, 25 Temmuz (DHA) - Bulgaristan'da Çinli, Lüksemburglu ve Bulgar ortakları ile Çinli bir şirket, Filibe kenti yakınlarında bulunan Trakya Ekonomi Bölgesinde kurduğu montaj

fabrikasında mini elektrikli kamyonların montajını yapmaya başladı.

Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan habere göre, Centro Automotive Group İcra Müdürü Peter Wang, Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ile yaptığı görüşmede, "Altı ay içinde ilk kamyonun hazır olacağını umuyoruz. Bu fabrikanın sadece montaj işleri için değil, aynı zamanda ayrı parçaların üretimi ve bakımı için de Orta Avrupa için bir merkez haline gelmesini istiyoruz" dedi.

Trakya Ekonomi Bölgesi Kümelenmesi, önümüzdeki 3 yıl içinde şirketin, projeye yaklaşık 10 milyon euro yatırım yapması beklendiğini bildirdi. Yeni fabrikada çalışmak üzere yaklaşık 150 kişi işe alınacak.

Çinli şirketin ortağı olan Lüksemburg şirketi Sevic İmmobility Yönetim Kurulu Başkanı Gilbert Jost, "İşçilerin iyi eğitimi, şirketin Bulgaristan'a yatırım yapmasının temel nedenlerinden biridir. Elektrikli araçların monte edilmesi ve pazarlanmasının maliyeti de yatırımcılar için oldukça cazip" dedi.

