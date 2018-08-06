Bulgaristan'dan TürkAkım hamlesi

MURAT TEMİZER - Oxford Enerji Enstitüsü Doğalgaz Araştırma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Jonathan Stern, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki enterkonnekte doğalgaz boru hattının kapasitesinin 15,7 milyar metreküpe yükseltildiğini belirterek, "Bu adımın Bulgaristan tarafından TürkAkım’ın Avrupa'ya ulaşacak 15,75 milyar metreküp kapasiteli ikinci hattı için atıldığını düşünüyorum." dedi.

Stern, AA muhabirine Bulgaristan-Türkiye arasında yeni açılan 20 kilometrelik doğalgaz boru hattına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TürkAkım’ın Avrupa’ya gaz transferi sağlayacak ikinci hattının ilk gideceği ülke olarak Yunanistan ve Bulgaristan’ın öne çıktığını hatırlatan Stern, "Eğer Gazprom boru hattıyla İtalya’yı ana pazar olarak benimseyecekse Yunanistan doğru bir tercih olur. Ancak Merkez Avrupa pazarını hedef alacaksa Bulgaristan daha iyi bir seçenek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Stern, TürkAkım’ın ikinci hattı konusunda AB ile de bir anlaşmaya varılmadığına dikkati çekerek, "Bulgaristan’ın bu konudaki adımı AB ile varılacak anlaşmaya ve AB içinde gaz transferine onay verilmesine de bağlı olacaktır. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki enterkonnekte doğalgaz boru hattının kapasitesi 14 milyardan 15,7 milyar metreküpe yükseltildi. Bu adımın Bulgaristan tarafından TürkAkım’ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ikinci hattı için atıldığını düşünüyorum. Bulgaristan, TürkAkım’ın ikinci hattındaki kapasitesinin tamamına sahip olmak isteyebilir." diye konuştu.