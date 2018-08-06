FİNANS

Bulgaristan'dan TürkAkım hamlesi

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

Oxford Enerji Enstitüsü Doğalgaz Araştırma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Jonathan Stern: - "Bulgaristan ile Türkiye arasındaki doğalgaz boru hattının kapasitesi 14 milyardan 15,7 milyar metreküpe yükseltildi. Bu adımın Bulgaristan tarafından TürkAkım’ın Avrupa'ya 15,75 milyar metreküp kapasiteli ikinci hattı için atıldığını düşünüyorum'' - ''Bulgaristan, TürkAkım’ın ikinci hattındaki kapasitesinin tamamına sahip olmayı isteyebilir"

MURAT TEMİZER - Oxford Enerji Enstitüsü Doğalgaz Araştırma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Jonathan Stern, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki enterkonnekte doğalgaz boru hattının kapasitesinin 15,7 milyar metreküpe yükseltildiğini belirterek, "Bu adımın Bulgaristan tarafından TürkAkım’ın Avrupa'ya ulaşacak 15,75 milyar metreküp kapasiteli ikinci hattı için atıldığını düşünüyorum." dedi.

Stern, AA muhabirine Bulgaristan-Türkiye arasında yeni açılan 20 kilometrelik doğalgaz boru hattına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TürkAkım’ın Avrupa’ya gaz transferi sağlayacak ikinci hattının ilk gideceği ülke olarak Yunanistan ve Bulgaristan’ın öne çıktığını hatırlatan Stern, "Eğer Gazprom boru hattıyla İtalya’yı ana pazar olarak benimseyecekse Yunanistan doğru bir tercih olur. Ancak Merkez Avrupa pazarını hedef alacaksa Bulgaristan daha iyi bir seçenek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Stern, TürkAkım’ın ikinci hattı konusunda AB ile de bir anlaşmaya varılmadığına dikkati çekerek, "Bulgaristan’ın bu konudaki adımı AB ile varılacak anlaşmaya ve AB içinde gaz transferine onay verilmesine de bağlı olacaktır. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki enterkonnekte doğalgaz boru hattının kapasitesi 14 milyardan 15,7 milyar metreküpe yükseltildi. Bu adımın Bulgaristan tarafından TürkAkım’ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ikinci hattı için atıldığını düşünüyorum. Bulgaristan, TürkAkım’ın ikinci hattındaki kapasitesinin tamamına sahip olmak isteyebilir." diye konuştu.

- "Bir kısım gaz da farklı bağlantıyla Yunanistan'a ulaşabilir"

Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kıdemli Uzmanı John Roberts da Bulgaristan'da devreye alınan söz konusu enterkonnekte sistemin, TürkAkım aracılığıyla bir kısım gazın bu ülkeye gönderileceğinin işareti sayıldığını söyledi.

Rus enerji şirketi Gazprom’un bir kısım gazı bu hat aracılığıyla Türkiye üzerinden Bulgaristan’a gönderebileceğini vurgulayan Roberts, bir kısmının da Yunanistan’a farklı bir bağlantıyla ulaştırılabileceğine işaret etti.

Roberts, konuşulması gereken büyük konulardan birinin de merkez ve Batı Avrupa’daki ülkelerin TürkAkım’ın ikinci hattından nasıl gaz alacağı olduğunu aktaran, "Gazprom bu ülkelere nasıl gaz gönderecek? Bulgaristan'daki son boru hattı açılışıyla getirilen kapasite arttırımından sonra bu da konuşulması gereken bir konu." ifadelerini kullandı.

- Lozenetz-Nedyalsko Boru Hattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov iki ülke arasında iki yönlü gaz akışına imkan veren Lozenetz-Nedyalsko Boru Hattı’nın açılışını 3 Ağustos’ta gerçekleştirmişti.

20 kilometre uzunluğundaki hat, Bulgaristan’dan Türkiye’ye gaz ulaştıran "Trans-Balkan Boru Hattı"nın bir parçası olarak inşa edilmişti.

Rusya, TürkAkım'ın Avrupa'ya ulaşacak ikinci ayağı için Bulgaristan ve Yunanistan’la görüşmelerini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Boru hattı Bulgaristan doğalgaz enerji TürkAkım

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