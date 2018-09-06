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Bulgur üreticileri GTB'de buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

BULSAD Başkanı Bekir Dayıoğlu: - "Günümüzde üretici firmalarımızın en büyük sorunlarının başında pazarlama ve tanıtım geliyor. Dünya piyasalarında isteğimiz ihracat rakamlarına ulaşmış değiliz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Bulgur Sanayicileri Derneği (BULSAD) iş birliğiyle bulgur üreticilerine yönelik "Sektörel İstişare Toplantısı" düzenlendi.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bulgur üretiminin yaklaşık yüzde 60’lık bölümünün karşılandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bulgur üreticileri, GTB meclis salonunda düzenlenen 'Sektörel İşbirliği ve İstişare Toplantısı’nda bir araya gelerek, üretimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini ele aldı.

BULSAD Başkanı Bekir Dayıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, son 20 yılda önemli bir büyüme hamlesi gerçekleştiren bulgur sektörünün son dönemlerde yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Bulgurda üretimin zor, maliyetlerin yüksek, kazanç oranının ise düşük olduğunu vurgulayan Dayıoğlu, bunun yüksek ihracat potansiyeliyle istenilen seviyeye ulaşabileceğini belirtti.

Dayıoğlu, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün büyümesi maalesef bazı sıkıntıları da beraberinde getirmekte. Ülkemizde özellikle son 20 yılda önemli bir çıkış ve büyüme ivmesi kazanan bulgur üreticiliğinin, halen bazı yönleriyle gelişimini tam olarak sağladığını söyleyemeyiz. Günümüzde üretici firmalarımızın en büyük sorunlarının başında pazarlama ve tanıtım geliyor. Dünya piyasalarında isteğimiz ihracat rakamlarına ulaşmış değiliz. Bunun yanı sıra fiyata bağlı rekabette birtakım sorunlar yaşanmakta, sektörde süreklilik arz etmek istiyorsak fiyatta rekabet yerine, kalite ve markalaşmayla rekabet etmemiz gerekiyor."

GTB Başkanı Mehmet Akıncı da asırlardır bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen bulgurun Türkiye’nin vazgeçilmez milli yiyeceği olduğunu dile getirerek, "Ülkemizde şu an yaklaşık 98 bulgur firması bulunuyor. Üretimin yoğun olarak yapıldığı illerin başında Gaziantep geliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan üretim Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 60’ına denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, bulgurda taban fiyat belirlenmesi konusunda sektörün ortak hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

Dünyada bulgurun tıpkı yoğurt gibi Türkçe ismiyle bilindiğini ve tüketim alışkanlığı seyrinin artmaya başladığını aktaran Sarı, şöyle devam etti:

"Ekonomi Bakanlığı geçmiş dönemlerde tanıtım grupları aracılığıyla bulgura uluslararası pazarlarda tanıtım konusunda ciddi bir destek sağladı. Dünya piyasalarında bulgur Türk bulguru olarak kabul ediliyor. Bizler Anadolu topraklarında kendimize özgü bir buğdayla bulgur üretimi gerçekleştiriyoruz. Bizim topraklarımızda yetişen buğdaydan elde edilen bulgurdaki tat ve aroma başka ülkelerdeki buğdaylardan elde edilemiyor. Bu noktada önemli bir avantaja sahibiz ve hedef pazarlardaki payımızı artırmaya yönelik yürüteceğimiz tüm çalışmalar, bulgurun ihracat kapasitesinin gelişmesine katkı sunacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
bulgur BULSAD Gaziantep GTB

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