FİNANS

"Bulut teknolojisi 130 bin kişiye istihdam sağlayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 11:31 | Son Güncelleme

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı: - "Türkiye'de bulut teknolojileri sayesinde 2022'nin sonuna kadar 130 bin kişiye istihdam yaratılacak" - "Bulut teknolojisini kullanan şirketler, kendi cirolarında 15 milyar dolar katkı görecekler" - "Biz kendi ciromuzun yüzde 50 arttığını gördük bu alanda. Altyapı tarafında ise yüzde 100'e yakın bir büyüme oldu"

GAZİANTEP (AA) - AYSU BİÇER - Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, bulut ve bulutla gelişen yapay zeka teknolojilerinin kullanımının, Türk iş dünyası tarafından giderek benimsendiğini belirterek, "Bulut teknolojileri sayesinde Türkiye'de 2022'nin sonuna kadar 130 bin kişiye istihdam yaratılacak." dedi.

Kundakçı, AA muhabirine, Türkiye'de hızlı bir ivmeyle gelişen bulut teknolojilerinin iş yapma süreçlerini ve iş gücü piyasalarını nasıl değiştirdiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bulut teknolojileri konusunda Türkiye'nin dünyayı 1-2 yıl geriden takip ettiğini ama bu farkın giderek kapandığını ifade eden Kundakçı, "Türkiye'de bulut teknolojileri sayesinde 2022'nin sonuna kadar 130 bin kişiye istihdam yaratılacak. Bunlardan 112 bini herhangi bir alanda faaliyet gösteren şirketlerde olacak." diye konuştu.

Kundakçı, bulut bilişiminden sadece teknoloji firmalarının değil, otomotiv sektöründen perakendeye, bankacılıktan ihracata ve nakliyeye kadar pek çok alanda faaliyet gösteren firmaların işlerini daha verimli hale getirmek için faydalanabildiklerini söyledi.

Bulut teknolojisi sayesinde teknoloji şirketlerinde de 18 bin kişilik istihdam oluşturulacağını dile getiren Kundakçı, şunları kaydetti:

"Bulut teknolojisini kullanan şirketler, kendi cirolarında 15 milyar dolar katkı görecekler. Çünkü bulut teknolojisiyle yeni hizmetler ortaya çıkacak. Şirketler bu teknoloji sayesinde, çok daha hızlı bir şekilde işlerini yürütüyorlar, yeni ürünler ortaya çıkarıyorlar ya da mevcut ürünlerinin özelliklerini geliştirebiliyorlar. Müşterilerine daha iyi bir hizmet sunarak onların ihtiyaçlarına daha iyi karşılık veriyorlar. Bütün bu gelişmeler ilave ciroya neden oluyor."

- "Bulut teknolojisi birkaç ayı birkaç dakikaya indirdi"

Kundakçı, bulut bilişimi sektörünün çok hızlı bir şekilde büyüdüğüne dikkati çekerek, "Biz kendi ciromuzun yüzde 50 arttığını gördük bu alanda. Altyapı tarafında ise yüzde 100'e yakın bir büyüme oldu ve bu ivmesini korumaya devam ediyor." dedi.

Bugün şirketlerin en çok ihtiyacı olan şeyin çeviklik ve hız olduğunu belirten Kundakçı, bulut teknolojisiyle birçok şirketin lojistik süreçleri yönetmeleri ve karmaşık raporlamaları yapmalarının 100 saatten 10 dakikaya inebildiğini bildirdi.

Kundakçı, bunun 600 katlık bir iyileşme olduğuna dikkati çekerek, "Şirketler bugün bir şeyi yapmaya karar verirlerse dakikalar içinde o hizmeti kullanmaya başlayabiliyorlar. Eskiden bu nasıldı? Önce neye yatırım yapacaklarına karar vermeleri, o yatırımı yapmak için araştırma yapmaları, ürün siparişi ve bunların gelmesini bekliyorlardı ve bunlar birkaç aylık süreydi. İşte bulut teknolojisi bu birkaç ayı birkaç dakikaya indirdi." diye konuştu.

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
British Council Mezun Ödülleri 2019 sahiplerini bulduBritish Council Mezun Ödülleri 2019 sahiplerini buldu
Toplam cirolar Ocak’ta yıllık yüzde 16.2 arttıToplam cirolar Ocak’ta yıllık yüzde 16.2 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bulut (cloud) teknolojisi istihdam microsofttürkiye münir kundakçı

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Türkiye ve İran imzayı attı! Flaş anlaşma!

Türkiye ve İran imzayı attı! Flaş anlaşma!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
British Council Mezun Ödülleri 2019 sahiplerini buldu

British Council Mezun Ödülleri 2019 sahiplerini buldu

Toplam cirolar Ocak’ta yıllık yüzde 16.2 arttı

Toplam cirolar Ocak’ta yıllık yüzde 16.2 arttı

Perakende satış hacmi Ocak’ta yıllık yüzde 6.7 azaldı

Perakende satış hacmi Ocak’ta yıllık yüzde 6.7 azaldı

Aralık döneminde işsizlik yüzde 13.5'e çıktı, işsiz 4.3 milyon kişi (2)

Aralık döneminde işsizlik yüzde 13.5'e çıktı, işsiz 4.3 milyon kişi (2)

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor

Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.