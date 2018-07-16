FİNANS

Bundesbank Başkanı ekonomik riskler konusunda uyardı

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 09:54 | Son Güncelleme

Almanya'nın merkez bankası Bundesbank'ın Başkanı Jens Weidmann, katıldığı bir bakanlar kurulu toplantısında, hükümeti ekonominin soğuması riskinin artmakta olduğu konusunda uyardı.

İstanbul, 16 Temmuz (DHA) - Almanya'nın merkez bankası Bundesbank'ın Başkanı Jens Weidmann, katıldığı bir bakanlar kurulu toplantısında, hükümeti ekonominin soğuması riskinin artmakta olduğu konusunda uyardı.
Handelsblatt gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Bundesbank'ın geçen ay 2018 için ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesi ve ticari, siyasi endişelerin Almanya için görünümü daha belirsiz hale getirdiği uyarısında bulunmasının ardından geldi.
Bundesbank, Haziran ayında 2018 için GSYH büyüme tahminini yüzde 2.5'ten, yüzde 2.0'ye indirdi.
Handesblatt'a göre, Weidmann bakanlara, zorlu zamanlara hazırlanılması gerektiğini ifade etti ve gelecekteki krizde hükümetin devreye girmesi gerekeceğini vurguladı.

PARTNERGözler tamamen kapalıGözler tamamen kapalı
Çocuk modasının kalbi 'İstanbul Kids Fashion Fuarı' kapılarını açıyorÇocuk modasının kalbi 'İstanbul Kids Fashion Fuarı' kapılarını açıyor
Antalya turizminde yeni rekorAntalya turizminde yeni rekor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuk modasının kalbi 'İstanbul Kids Fashion Fuarı' kapılarını açıyor

Çocuk modasının kalbi 'İstanbul Kids Fashion Fuarı' kapılarını açıyor

Antalya turizminde yeni rekor

Antalya turizminde yeni rekor

Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor

Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor

Fındıkta hasat erken başlıyor

Fındıkta hasat erken başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.