FİNANS

Bundesbank’tan "büyüme riski" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 16:12 | Son Güncelleme

Almanya Merkez Bankası, ülkede finansal sistemdeki oynaklıkların genişlemeye devam ettiği, ekonomik büyümede risklerin önemli ölçüde arttığı uyarısında bulundu

BERLİN (AA) - Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Almanya’da finansal sistemdeki oynaklıkların genişlemeye devam ettiği ve ekonomik büyümede risklerin önemli ölçüde arttığı uyarısında bulundu.

Bundesbank, 2018 Yılı Mali İstikrar raporunu yayımladı. Rapora göre, uzun süre devam eden ekonomik büyüme ülkede gayrimenkul fiyatlarını yukarı çekerek, gerekenden fazla değerli olmasını sağladı.Raporda, " Banka kredilerinin temerrüde düşmesiyle, gayrimenkul fiyatlarının yeniden belirlenmesiyle ve kredi faiz oranlarının değişmesiyle ekonomideki gerilemenin daha da kötüleşmesi halinde, bankaların sermaye tamponlarının yeterli olmayacağı" ifadelerine yer verildi.

Merkez bankasının uyarısının, Almanya ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daralmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

İran’a karşı uygulanan yaptırımlar, İngiltere’nin AB’den ayrılışı (Brexit), Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) ticaret ihtilaflarını çözmede yetersiz kalması, küresel ticaretteki kural dışı tarifeler, İtalya'nın borçları ve bütçe tartışması, ABD-Çin ve Avrupa arasındaki ticaret tartışmaları önümüzdeki yıl da Alman ekonomisini etkileyecek gelişmeler olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
almanya Bundesbank ekonomik büyüme uyarı

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