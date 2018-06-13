Burak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdı

İSTANBUL, (DHA) - AZERİ doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan ve yapımı 3 yıl süren Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışı yapıldı. Projenin önemine dikkat çeken Doğan Enerji Genel Müdürü Burak Kuyan, TANAP ile Türkiye'nin konumunun sağlamlaştığını söyledi.

Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexandar Vuçiç ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun katılımıyla Eskişehir'de yapıldı.

"TÜRKİYE’NİN DOĞALGAZ ARZI İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT YARATTI"

TANAP projesinin hayata geçmesinin Türkiye için çok önemli bir adım olduğunu söyleyen Kuyan, "Enerji’nin İpek Yolu olarak haklı bir öneme sahip olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi'nin hayata geçmesi ülkemiz açışından çok hayırlı ve olumlu olmuştur. Bu projenin devreye alınması ile ülkemizin bölgesinde 'enerji hub'ı olma vizyonu açısından büyük adım atılmıştır. 1.850 kilometrelik bu dev hat hem stratejik olarak Türkiye’nin konumu sağlamlaştırmış hem de Türkiye’nin doğalgaz arzı için önemli bir fırsat yaratmıştır" dedi.