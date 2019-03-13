"Burası Ordu, Burada İş Var" semineri

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'da 161 bin civarında aktif sigortalı olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde bunun daha fazla artacağını, özellikle havaların ısınması, sizlerin bu bahsettiğimiz seferberliğe katkı sunması, özellikle bu teşviklerden istifade etmesiyle bu rakamları çok daha yukarı çıkaracağımızı düşünüyorum." dedi.

Yavuz, 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında (OTSO) düzenlenen "Burası Ordu, Burada İş Var" konulu seminerde yaptığı konuşmada, üreten ve istihdam sağlayan tüm kesimleri ayrı bir yere koyduklarını söyledi.

Türkiye'nin son 16 yılda 3,5 kat civarında büyüdüğüne dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"25 milyar dolar ihracattan bugün 169 milyar dolar ihracata doğru geldik. Ordu için gayrisafi milli hasıla yurt içi hasılası hesaplandığında bu şu an için 17 milyar lira civarındadır. Dolayısıyla '2002'den bu yana Ordu'daki yurt içi gayri safi milli hasıla ne oldu, ne arttı' diye sorduğunuzda da bugün itibarıyla Ordu özelinde de çok iyi bir noktaya geldiğimizi söylemek isterim."