FİNANS

"Burası Ordu, Burada İş Var" semineri

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 17:35 | Son Güncelleme

Vali Seddar Yavuz: - "Ordu'da 161 bin civarında aktif sigortalımız var. Önümüzdeki günlerde bunun daha fazla artacağını, özellikle havaların ısınması, sizlerin bu bahsettiğimiz seferberliğe katkı sunması, özellikle bu teşviklerden istifade etmesiyle bu rakamları çok daha yukarı çıkaracağımızı düşünüyorum"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'da 161 bin civarında aktif sigortalı olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde bunun daha fazla artacağını, özellikle havaların ısınması, sizlerin bu bahsettiğimiz seferberliğe katkı sunması, özellikle bu teşviklerden istifade etmesiyle bu rakamları çok daha yukarı çıkaracağımızı düşünüyorum." dedi.

Yavuz, 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında (OTSO) düzenlenen "Burası Ordu, Burada İş Var" konulu seminerde yaptığı konuşmada, üreten ve istihdam sağlayan tüm kesimleri ayrı bir yere koyduklarını söyledi.

Türkiye'nin son 16 yılda 3,5 kat civarında büyüdüğüne dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"25 milyar dolar ihracattan bugün 169 milyar dolar ihracata doğru geldik. Ordu için gayrisafi milli hasıla yurt içi hasılası hesaplandığında bu şu an için 17 milyar lira civarındadır. Dolayısıyla '2002'den bu yana Ordu'daki yurt içi gayri safi milli hasıla ne oldu, ne arttı' diye sorduğunuzda da bugün itibarıyla Ordu özelinde de çok iyi bir noktaya geldiğimizi söylemek isterim."

Vali Yavuz, Ordu'nun daha iyi olabileceğini, özellikle tekstil başta olmak üzere birçok alanda iyi gelişmeler yaşandığını bildiklerini ifade ederek, önlerindeki süreçte OSB'lerin devreye girmesiyle hayalindeki yaklaşık 30 bin kişinin OSB'lerde çalıştığı bir Ordu'yu hep beraber inşa etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kent turizmine ilişkin de bilgi veren Yavuz, "2019 ocak ayı yabancı turist sayısında, 2018 yılı ocak ayına göre yüzde 64'lük artışla başladık. Biz bu yıl içerisinde turizmde de önemli bir sıçrama yaşayacağımızı anlıyoruz." diye konuştu.

- "Ordu'nun parlak bir geleceği var"

Ordu'da 161 bin civarında aktif sigortalı olduğunu ifade eden Yavuz, "Önümüzdeki günlerde bunun daha fazla artacağını, özellikle havaların ısınması, sizlerin bu bahsettiğimiz seferberliğe katkı sunması, özellikle bu teşviklerden istifade etmesiyle bu rakamları çok daha yukarı çıkaracağımızı düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda baharla beraber iş imkanlarının daha fazla arttığını hepimiz biliyor ve idrak ediyoruz." dedi.

Vali Yavuz, Ordu'nun parlak bir geleceği olduğunu vurgulayarak, "Ordu'yu 10 yıl sonra hayal ettiğim zaman net bir şekilde Karadeniz'de yıldız gibi bir parlayan şehir haline gelecek. Bununla ilgili en ufak tereddüt duymuyorum. Bunu bizim daha kısa sürede başarabilmemiz iş birliği, koordinasyon ve daha fazla bir arada olmaktır." ifadesini kullandı.

İstihdam Seferberliğine ilişkin sunum yapılan programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, OTSO Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ile iş adamları katıldı.

Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu
Haydar Yenigün yeniden OSD Yönetim Kurulu Başkanı olduHaydar Yenigün yeniden OSD Yönetim Kurulu Başkanı oldu
Emlak Konut GYO: Yabancılara satışlar 1.1 milyar lirayı bulduEmlak Konut GYO: Yabancılara satışlar 1.1 milyar lirayı buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istihdam seferberliği ordu seminer Vali Seddar Yavuz

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Türkiye'de ilk kez yapıldı! Üretime geçildi

Türkiye'de ilk kez yapıldı! Üretime geçildi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PİYASALAR

PİYASALAR

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bakan Varank, Otomotiv Sanayi Derneği Genel Kurulu toplantısına katıldı

Bakan Varank, Otomotiv Sanayi Derneği Genel Kurulu toplantısına katıldı

Haydar Yenigün yeniden OSD Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Haydar Yenigün yeniden OSD Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Emlak Konut GYO: Yabancılara satışlar 1.1 milyar lirayı buldu

Emlak Konut GYO: Yabancılara satışlar 1.1 milyar lirayı buldu

Çinli pandalar Nisan’da Danimarka’ya gidecek

Çinli pandalar Nisan’da Danimarka’ya gidecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.