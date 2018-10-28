FİNANS

'Burdur Şeker Fabrikası 300 milyon TL'lik katma değer sağlayacak'

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

BURDUR Şeker Fabrikası'nda 2018- 2019 alım sezonunda 470 bin ton pancar işleneceğini belirten fabrika müdürü Sezai Doğan, "Fabrikamızın bu dönem bölgemize sağlayacağı katma değerin 300 milyon TL olması beklenmektedir" dedi.

'Burdur Şeker Fabrikası 300 milyon TL'lik katma değer sağlayacak'

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR Şeker Fabrikası'nda 2018- 2019 alım sezonunda 470 bin ton pancar işleneceğini belirten fabrika müdürü Sezai Doğan, "Fabrikamızın bu dönem bölgemize sağlayacağı katma değerin 300 milyon TL olması beklenmektedir" dedi.
Özelleştirme kapsamındaki Burdur Şeker Fabrikası'nın müdürü Sezai Doğan, Burdur ve çevresinde 6 il, 25 ilçe ve 151 köyde toplam 4 bin 117 üreticinin 78 bin 550 dekar alanda pancar ektiğini söyledi. Doğan, "Fabrikamızda bu kampanya döneminde işlenen pancar 470 bin ton civarında olacak. Fabrikanın günlük pancar işleme kapasitesi 5 bin 200 ton olup bu kapasitenin üzerine çıkmak için gerekli gayret gösterilecek. Üçlü vardiya sistemiyle çalışılarak 92 gün aralıksız üretim yapılacak. İşlenecek 470 bin ton pancardan 62 bin ton kristal şeker, 19 bin ton melas, 120 bin ton yaş pancar posası üretimi hedeflenmektedir" diye konuştu.
Burdur Şeker Fabrikası'nın 2018 yılında şu ana kadar üreticilere 6 milyon 293 bin TL ayni, 22 milyon 357 bin TL nakdi olmak üzere toplam 28 milyon 650 bin TL avans ödemesi yaptığını vurgulayan Sezai Doğan, "Fabrikamızın 2018- 2019 kampanya döneminde bölgemize sağlayacağı katma değerin 300 milyon TL olması beklenmektedir. Hedefimiz, işlediğimiz pancardan en yüksek randımanlı ve en kaliteli şekeri en düşük maliyetle üretmek. 64'üncü pancar alımı ve işleme kampanyasının ilimize ve memleketimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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'Burdur Şeker Fabrikası 300 milyon TL'lik katma değer sağlayacak''Burdur Şeker Fabrikası 300 milyon TL'lik katma değer sağlayacak''Burdur Şeker Fabrikası 300 milyon TL'lik katma değer sağlayacak''Burdur Şeker Fabrikası 300 milyon TL'lik katma değer sağlayacak'

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