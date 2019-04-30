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Burdur'da hedef, 160 milyon dolarlık maden ürünleri ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

BURDUR Doğaltaş Madenciler ve Mermer Makinaları Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, Burdur'da maden ürünleri ihracatında 2019'un ilk 3 ayında, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 16,5 düşüş olduğunu belirtirken, sene sonunda 160 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştireceklerini tahmin ettiklerini söyledi.

Burdur'da hedef, 160 milyon dolarlık maden ürünleri ihracatı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR Doğaltaş Madenciler ve Mermer Makinaları Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, Burdur'da maden ürünleri ihracatında 2019'un ilk 3 ayında, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 16,5 düşüş olduğunu belirtirken, sene sonunda 160 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştireceklerini tahmin ettiklerini söyledi.
BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, kentteki maden ihracatıyla ilgili Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Maden sektörü olarak Burdur'da 2018 yılını çok başarılı geçirdiklerini belirten Ekinci, 2019'un ilk 3 ayının iyi olmadığını söyledi. Ekinci, "2018 yılının ilk 3 ayında 33 milyon 617 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. 2019'un ilk 3 ayı bizim geçen yılki rakamlarımıza göre iyi geçmedi. Yüzde 16,5 oranında düşüş yaşadık. 2019 yılının ilk 3 ayında 28 milyon 86 bin dolarlık ihracatımız gerçekleşti" dedi.
Bu düşüşte dünyadaki ticari savaşların ciddi etkisi olduğunu kaydeden Ekinci, "Ayrıca bizden ithalat yapan ülkelerin ekonomik önlem kararları bizleri etkiledi. Bunun yanı sıra ağır kış şartları geçirdik. Biliyorsunuz açık sahalarda çalıştığımız için kış şartları üretimi azaltıyor buna göre de ihracatımızda düşüş yaşanıyor" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN MADEN ÜRÜNLERİ İHRACATINDA DÜŞÜŞ VAR'
Bu yıl Burdur'un genel ihracatında da düşüş olduğuna dikkat çeken Ekinci, şöyle devam etti:
"İlk 3 ayda 36 milyon 880 bin dolarlık ihracatımız var. Bu rakamda geçen yıla göre yüzde 12 oranında düşüş var. Geçen yıl aynı dönemde 41 milyon 869 bin dolardı. Burdur hem genel ihracat hem de maden ürünleri ihracatında düşüş yaşadı. Türkiye'nin maden ürünleri ihracatında da düşüş söz konusu. Geçen yıl ilk 3 ayda 377 milyon 35 bin dolar olarak gerçekleşen maden ürünleri ihracatı bu yılın aynı döneminde 370 milyon 42 bin dolar olarak gerçekleşti. İhracatın düşmesi bizleri üzüyor. Tedbirler almamız gerekiyor."
'İŞLENMİŞ ÜRÜN İHRAÇ ETMEMİZ GEREKİYOR'
Yıl sonunda 160 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştireceklerini tahmin ettiklerini anlatan Nasuh Ekinci, Burdur'da şu anda 275 faal mermer ocağı olduğunu, 690'ın üzerinde işletme ruhsatı alınmış maden ocağı bulunduğunu, yıl sonuna kadar bunlardan 10- 15'inin üretime geçeceğini söyledi. Burdur'da mermer ocaklarından çıkan mermer blokların yüzde 90'ına yakınının ihraç edildiğini vurgulayan Ekinci, "Bizim nihai ürün, işlenmiş ürün ihraç etmemiz gerekiyor. Bunun için de ihtisas organize sanayi bölgesi ve kümelenme çalışmalarımız devam ediyor. Sektör bunun önemini son dönemde yaşadığımız krizlerle anladı. Hem Valiliğimiz hem Ticaret ve Sanayi Odamız ve derneğimiz vasıtasıyla bu girişimlerin üzerinde duruyoruz. İnşallah bu yıl önemli bir neticeye doğru gideceğiz ve blok mermer satışından da en azından yüzde 50 üretime doğru geçişin hesabını yapıyoruz. Bunun da daha fazla istihdam, daha fazla katma değer, daha fazla ihracat rakamı gibi birçok olumlu yansımaları olacağını düşünüyoruz" dedi.

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Burdur'da hedef, 160 milyon dolarlık maden ürünleri ihracatıBurdur'da hedef, 160 milyon dolarlık maden ürünleri ihracatıBurdur'da hedef, 160 milyon dolarlık maden ürünleri ihracatı

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