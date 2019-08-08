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Burgan Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy oldu

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 16:31 | Son Güncelleme

Burgan Bank Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı görevine Ağustos ayı itibarıyla Hakan Eminsoy atandı.  Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Eminsoy kariyerine, 1985 yılında Arthur Andersen and Company İstanbul ofisinde başladı ve Londra ofisinde devam etti.

Burgan Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy oldu

İstanbul, 8 Ağustos (DHA) - Burgan Bank Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı görevine Ağustos ayı itibarıyla Hakan Eminsoy atandı.
Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Eminsoy kariyerine, 1985 yılında Arthur Andersen and Company İstanbul ofisinde başladı ve Londra ofisinde devam etti. Eminsoy, 1989-2002 yılları arasında Finansbank ve grup şirketlerinde farklı kademelerde üst düzey yöneticilik ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde yer aldı. 2002 yılında katıldığı Oyak Grubu’nda 2007 yılına kadar Oyak Bank Genel Müdürlük görevini sürdürdü ve gruba ait şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
ING Bank NV’nin Oyak Bank’ı 2007 yılında satın alması ile birlikte ING Türkiye’de de 2009 yılına kadar Genel Müdürlük görevini yürüttü ve 2010 yılında Sardes Faktoring şirketini kurdu. Günümüzde de şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Eminsoy, aynı zamanda Tosyalı Holding, Aksigorta ve CarrefourSA Türkiye’nin Yönetim Kurulu üyesi. (Fotoğraflı)

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