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Burhaniye ilaç sanayine 'şeker otu' üreten merkez oldu

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 16:47 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde asker emeklisi Selahattin Güvenç’in 12 yıl önce Latin Amerika ülkeleri Brezilya ve Paraguay'dan getirttiği birkaç dal fide ile başlattığı stevia (şeker otu) üretiminden olumlu sonuçlar alındı ve bu sezon toplanan 3 ton kuru stevia yaprağı işlenmek üzere fabrikaya gönderildi.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde asker emeklisi Selahattin Güvenç’in 12 yıl önce Latin Amerika ülkeleri Brezilya ve Paraguay'dan getirttiği birkaç dal fide ile başlattığı stevia (şeker otu) üretiminden olumlu sonuçlar alındı ve bu sezon toplanan 3 ton kuru stevia yaprağı işlenmek üzere fabrikaya gönderildi. Yapraklarından tıbbi aroma elde edilen stevia bitkisi ilaç sanayinde kullanılıyor. Asker emeklisi Selahattin Güvenç, ana vatanı Paraguay ve Brezilya gibi ülkeler olan stevia (şeker otu) fideleri getirtti ve onları yaşatarak üretime bile geçti. Birkaç dal fide ile bu işe 12 yıl önce başlayan Selahattin Güvenç, başarısını kendisine saklamadı, ürettiği stevia fidelerini yurdun değişik yerlerindeki çiftçilere de gönderdi. Çiftçilerin ürettiği stevia yapraklarını öğütüp çuvallayan Selahattin Güvenç, ilk parti olan 3 tonluk ürünü Düzce’deki ekstrasyon fabrikasına gönderdi. 'TÜRKİYE TIBBI AROMATİK BİTKİLERDE İDDİALI BİR DURUMA GELECEK' Tıbbi aromatik bitkilerin ilaç sanayine hammadde olacağını anlatan Güvenç, “Burhaniye'de 12 yıl önce tıbbi aromatik bitki olan stevia üretimine başladık. Türkiye’nin çeşitli bölgelerine fide gönderdik. Çiftçiler bunu üretmeye başladı. Şimdi bunun sonucunu alıyoruz. Yani çiftçilerin ürettiği yapraklar buraya geldi toplandı. Düzce’de kurulu ekstrasyon tesisine ekstresini çıkarmak üzere gönderiyoruz. Yani çiftçi ile sanayii buluşturduk. Artık bundan sonraki hedefimiz, 5 üniversite ile çalışarak, işbirliği yapmak, tıbbi aromatik bitkilerin ekstrelerini çıkarıp ilaç sektörüne etken madde sağlamak. Avrupa farmokopisine göre ham madde üretimi olacak çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu konuda Türkiye iddialı olacaktır. Devletin verdiği destekle biz de ülkemizi lider yapacağız bu konuda. Çünkü, tıbbı aromatik bitkilerin 3 bin 600’ü, bir kısmı endemik olmak üzere sadece Türkiye’de yetişmektedir. Biz bunu değerlendirip aynı zamanda ülkemize ait bu bitkilerin ekonomik değerini yükseltmek istiyoruz. Dolayısıyla çiftçimize ve ülkemize ekonomik olarak katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

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