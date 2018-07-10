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Burkay: Önümüzde istikrarlı ve parlak bir dönem var

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 12:14 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Artık önümüzde ülkemiz ve milletimiz için belirsizliklerin ortadan kalktığı, istikrarlı ve parlak bir dönem var.

Burkay: Önümüzde istikrarlı ve parlak bir dönem var

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Artık önümüzde ülkemiz ve milletimiz için belirsizliklerin ortadan kalktığı, istikrarlı ve parlak bir dönem var. Türkiye yeni sistemle yapısal reformlara daha hızlı start verecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak görevine törenle başladı. Değişen yönetim sistemi ve yeni kabineye ilişkin değerlendirmede bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni yönetim sisteminin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşan Türkiye için milat niteliğinde olduğunu söyledi.
Siyasi istikrarla birlikte ekonomideki atılımların da hızla hayata geçeceğini belirten İbrahim Burkay, "Ülke olarak tüm belirsizlikleri geride bıraktık. İş dünyası olarak en önemli beklentimiz, rotamızın yeniden ekonomiye çevrilmesi" dedi. "Artık Türkiye’nin önünde yeni başarı hikayelerini yazacağı bir dönem var" diyen İbrahim Burkay, Türkiye’nin yeni dönemde üretimden istihdama, yatırımdan ihracata kadar her alanda hızlı kararlar alabilecek yapıya kavuştuğunu söyledi. "Yeni dönemde ülkemizin dış ticaret açığını azaltacak adımları bekliyoruz" diyen Burkay, "Bu dönemde hayata geçirilecek yapısal reformlarla ülkemiz hedeflerine daha hızlı koşacaktır" diye konuştu.
'İSTİKRAR KALKINMAYI TETİKLER'
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yatırım ortamının güven ve istikrarla tetikleneceğini, üretimin de yapısal reformlarla daha değerli hale geleceğini vurguladı. Başkan Burkay, "Milli birlik ve beraberlik ruhuyla, güçlü ekonomisiyle hedeflerine odaklanan bir Türkiye var. İş dünyası olarak ülkemizin kalkınması ve hedeflerine ulaşması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm gayretimizle çalışmaya hazırız. Ülkemiz ve milletimiz için çok daha parlak bir geleceği hep birlikte inşa etme inancıyla her zaman devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Yeni oluşan kabinenin Türkiye ve Bursa için hayırlı olmasını dileyen Başkan Burkay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi daha güçlü Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İş dünyası olarak yeni yönetim ve kabinemizle birlikte her alanda daha etkili ve hızlı icraatlerin yapılacağına yürekten inanıyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki hükümetimizin değerli üyelerine bu kutlu yolculukta başarılar diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin" diye konuştu.

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