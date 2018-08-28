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Burkay: Uluslararası arenada çok büyük rakiplerimiz var

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay,  "Uluslararası arenada çok büyük rakiplerimiz var.

Burkay: Uluslararası arenada çok büyük rakiplerimiz var

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Uluslararası arenada çok büyük rakiplerimiz var. Ortak akıl, ortak vizyon ve ortak strateji ile firmalarımız uluslararası pazarlarda çok daha rekabetçi olacak" dedi.
Farklı sektörlerde yürüttüğü 10 ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi ile kentin ihracatına ve firmaların rekabet gücüne güç katan BTSO, karoseri sektörü için de proje çalışmalarına başladı. Otomotiv sanayinin alt sektörlerinden olan karoseri sektörüne yönelik proje çalışmalarına başlayan BTSO, sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen proje tanıtım ve istişare toplantısına ev sahipliği yaptı. BTSO Altıparmak Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Meclis Üyesi Haluk Sami Topbaş ve firma temsilcileri katıldı.
KAROSERİ SEKTÖRÜNÜN POTANSİYELİ BÜYÜK
Bursa’nın karoseri sektöründe Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biri olduğunu ve sektörde faaliyet gösteren çok sayıda yetenekli firma bulunduğuna dikkat çeken BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, UR-GE desteğinin sektör için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. İş dünyası olarak ihracat yapmak zorunda olduklarını belirten Burkay “Uluslararası arenada çok büyük rakiplerimiz var. Bu noktada Oda olarak ara yüz görevi üstlenerek ihracat yolculuğunda sektör temsilcilerimizin uyum içinde hareket etmelerini sağlıyoruz. Ortak akıl, ortak vizyon ve ortak strateji ile firmalarımız uluslararası pazarlarda çok daha rekabetçi olacaktır” diye konuştu.
4,5 MİLYON DOLAR KAYNAK
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan UR-GE projeleri kapsamında eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyetleri gibi etkinliklerde kullanılmak üzere Bakanlık tarafından toplamda 4,5 milyon dolarlık destek sağlandığını söyledi. Karoserinin özel el işçiliği ve ustalık isteyen bir sektör olduğunu kaydeden Koçaslan, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin sektörde faaliyet gösteren firmalar için önemli bir pazar olabileceğine dikkat çekti. BTSO Meclis Üyesi Haluk Sami Topbaş ise sektörün güç birliği yapması ve dünyada marka haline gelebilmesi adına UR-GE projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Toplantı, firma temsilcilerinin görüşlerini belirtmesinin ardından sona erdi.

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Burkay: Uluslararası arenada çok büyük rakiplerimiz var

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