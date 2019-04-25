Burkay: Vergi reformunda otomotive yapılacak destekler çok önemli

Tahsin AYDIN/BURSA,(DHA) - BURSA Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Tofaş’taki 3 vardiyadan 2 vardiyaya düşme kararının verimlilik açısından alındığını belirterek, "Tofaş’ın sene başı bütçesine bakıldığında üretim adedi 250 binden 275 bine doğru yukarı yönlü revize edildi. Otomotivde iç piyasadaki hareketlilik de önemli. Yeni vergi paketinde uygulanacak destekler büyük önem taşıyor" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, yaptığı açıklamada, yerli otomobil konusunda Bursa'nın elektrikli ve hibrit otomobil üretimini destekleyecek altyapıya sahip olduğunu söyledi. Burkay şunları kaydetti: "Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’yla yakın temas içindeyiz. Öyle bir alan ki yapılacak üretim için gerekli olan bütün altyapıyı sağlayacak destekleri de oluşturuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yerli otomobilde hem yatırım ortamı hem de diğer alanlarda işi hızlandırmamız lazım. Bursa iş dünyası olarak yerli otomobilde yeni teknolojiler üzerine elektrikli hibrit otomobil konusunda altyapımızı güçlendiriyoruz. Bizim altyapımız bu yapıyı destekleyecek ve bu yapıya güç katacak şekilde inşa ediliyor. Bu sene sonuna kadar bir şeylerin şekillenmesini umut ediyorum."

'ÜRETİM BÜTÇESİNDE POZİTİF YÖNDE ARTIŞ VAR'

Tofaş'taki vardiya dönüşümünü de değerlendiren Burkay, otomotivin Türkiye ihracatında en önemli kalemlerden bir tanesi olduğuna işaret ederek, "Sektörde 2018'in ikinci yarısından itibaren özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yavaşlama var. 2018 yılının son çeyreğinde Tofaş'ın özellikle 'Egea' markasıyla iç piyasada ağırlığını hissettirdiği bir dönem yaşamıştık. Nisan ayı itibariyle alınan kararın geçmişte alındığını ve bu dönemde uygulamaya geçtiğini düşünüyorum. Tofaş, 3 vardiya ile haftada 4 gün çalışıyordu. Şimdi 2 vardiya ile full çalışacak. Tofaş’ta bu yıl için belirlenen bütçelere baktığımızda toplamda 250 bin araçlık üretim hedefi vardı. Bu rakam yukarı yönlü revize edilerek 275 bine yükseltildi. Aslında Tofaş'ın kararını verimlilik açısından değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sene başı üretim bütçesinde pozitif yönde artış var. Araç üretimi 300 binlerin üzerine çıktığında 3 vardiyaya dönmek mümkün. Yılın ikinci yarısıyla birlikte Tofaş'ta böyle bir ortamın oluşmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Otomotiv sektörünün ihracatındaki düşüşü de değerlendiren Başkan Burkay, “İhracatın yüzde 80'inden fazlası Avrupa Birliği'ne yapılıyor. Bu anlamda Euro geliri olan sektör çaprazda Euro'nun geriye gitmesinden olumsuz etkilendi. Sektörün ihracatını Euro bazlı takip ettiğimizde düşüşten ziyade 1 ila 1,5 puan artış olabilir. Yılın ikinci yarısıyla birlikte otomotiv sektöründe de toparlanma yaşanacağını düşünüyorum” dedi.

'BURSA'DA İSTİHDAM RAKAMLARI POZİTİF YÖNDE'

Bursa iş dünyası olarak 2019 yılında 120 bin kişilik ilave istihdam hedefi belirlediklerini belirten İbrahim Burkay, “İŞKUR ve SGK ile yaptığımız çalışmalarla birlikte Bursa olarak ilk 3 aylık rakamlarımız pozitif yönde. Otomotiv ana ve yan sanayinde de istihdam artışı var. Otomotiv sektörü, gerek yan sanayisi gerekse de ana sanayideki gücüyle diğer disiplinlere de katkı sağlayan ve stratejik önem taşıyan bir alan. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni reform paketinde diğer disiplinlere de katkı sağlayan dolaylı ve doğrudan vergi uygulamalarında otomotiv sektörü özelindeki destekler büyük önem taşıyor” diye konuştu.

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