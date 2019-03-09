TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Bursa 17. Kitap Fuarı" başladı.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışı, protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek yapıldı.

Beraberindekilerle stantları gezen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'nın fuarcılık ve kitap fuarı konusunda son dönemde büyük bir ivme yakaladığını söyledi.

Bursalılara, fuara gelmeleri konusunda çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "Kitabın sayfasının içine dalmak, üzerine yazmak, altını çizmek gerçekten insana başka bir lezzet veriyor ve apayrı bir dünyaya götürüyor bizleri. Onun için fuarı çok önemli ve değerli görüyorum. Hayırlı olsun. İnşallah çok başarılı bir fuar gerçekleşir." dedi.

- 9 günde en az 250 bin ziyaretçi bekleniyor

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü de 17 yıldır devam eden bu fuarın her sene büyüdüğünü vurguladı.

Fuara Türkiye'den 365 yayınevinin katıldığını belirten Ersözlü, "100'e yakın etkinlik var ve 600'e yakın Türkiye'nin en önemli yazarları, eleştirmenleri ve sanatçıları Bursa'da olacak." diye konuştu.

En az 250 bin ziyaretçiyi ağırlayacaklarını tahmin ettiklerini aktaran Ersözlü, burada yapılan alışverişlerin de sektöre olumlu katkı sağlayacağını umduklarını sözlerine ekledi.

İlk günden kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, 17 Mart Pazar günü sona erecek.

