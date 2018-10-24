"Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı" açıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneğinin (MADSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı, kapılarını açtı.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, 8 salon ve açık bölümden oluşan 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2 bin 500 blok mermerin sergilendiğini belirtti.

Ersözlü, sektörün en ağır fuarının sağlam adımlarla her geçen sene daha da büyüdüğünü ve alanında marka haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl fuarda 215 firma yer almıştı, Bu yıl katılımcı firma sayısında yüzde 15'lik bir büyüme oranı yakalayarak sayıyı 240'a çıkardık. 33 ilden katılımcı firmanın stant açtığı fuarda neredeyse Türkiye'nin hemen hemen her bölgesindeki ocaklardan çıkarılan farklı renk ve desende, tonu 200 dolardan 4 bin dolara kadar değişen 2 bin 500 blok mermer yer alıyor. Bu rakam bize geçtiğimiz yıla göre sergilenen blok mermer sayısında yüzde 25 artış olduğunu gösteriyor. Sektörün en ağır fuarı olma özelliği rekorunu geliştiren fuar, başta Çin ve Hindistan olmak üzere birçok ülkeden gelecek iş insanını ağırlayacak."