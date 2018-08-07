Bursa bıçağında ihracat hedefi 2 milyon

SİNAN BALCIKOCA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında başvurusu yapılan ve geçen temmuz ayında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen Bursa bıçağında ihracatın 2 milyon adede çıkarılması hedefleniyor.

Geleneksel yöntemlerle el işi olarak da yapılan Bursa bıçağının üretim metodu ve imalat süreçleri, tescilin verilmesiyle bundan sonra kayıt altına alınacak.

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından bir görevli, Bursa Bıçakçılar Derneği'nden üç bıçak ustası ve Uludağ Üniversitesi'nden bir yetkili Bursa bıçağının standartlara uygun olarak üretilmesini sağlamak üzere denetimler yapacak.

Ülke genelinde kaliteli ve uzun ömürlü bıçaklarıyla bilinen Bursa'da yıllardır dede mesleğini sürdüren bıçakçı esnafı, alınan coğrafi işaret tescil belgesini sevinçle karşıladı.

- Bursa bıçağının keskinliği ve kalitesi

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa bıçağının keskinliği ve kalitesiyle ön plana çıktığını belirterek, kentte yaklaşık 50 bıçak üreticisinin bulunduğunu bildirdi.