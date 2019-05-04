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Bursa'da ücretsiz otopark ücretliye mi dönüyor?

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye tarafından ücretsiz otopark olarak kullanılmaya başlanan alanda BURBAK'ın düzenleme başlatarak parkı ücretliye çevirmesine vatandaşlardan tepki geldi.

Bursa'da ücretsiz otopark ücretliye mi dönüyor?

Gemlik'te belediye tarafından büyük ölçüde otopark alanı olarak kamulaştırılan Dr.Ziya Kaya Mahallesi Ziraat Bankası arkasında bulunan alanda çalışma başlatan BURBAK şirketi park halindeki araçları kaldırtarak bordür taşı döşemeye başladı.

Vatandaşlar durum üzerine Gemlik Belediyesi'ne durumdan rahatsızlık duyduklarını belirterek, yıllardır ücretsiz olarak hizmet verilen alanda ücretlendirmeye gidilmesine tepki gösterdiler.

Durum üzerine Gemlik Belediye Zabıtası ekipleri çalışmayı hafta başına kadar durdururken, ücretsiz otopark ile alakalı durum önümüzdeki hafta netlik kazanacak.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Söz konusu alan Gemlik Belediyesi tarafından kamulaştırılmış, ancak ödemesi BURBAK hesabından karşılanmış. Yaşanan durum çok nazik bir durum değil. Hafta sonunda kurumlar ve daireler arasında hiç bir yazışma olmadan bir işlem yapılmasını yanlış buluyoruz. Konudan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da haberinin olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda gerekli görüşmeleri yapıp kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

(İHA)

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