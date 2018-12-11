FİNANS

Bursa Eğitim Fuarı'na sayılı günler kaldı

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 14:49 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık işbirliği ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Bursa Eğitim ve Kırtasiye Fuarı (BUBEX)  13 Aralık 2018 Perşembe günü kapılarını açıyor.

Bursa Eğitim Fuarı'na sayılı günler kaldı

Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)-BURSA Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık işbirliği ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Bursa Eğitim ve Kırtasiye Fuarı (BUBEX) 13 Aralık 2018 Perşembe günü kapılarını açıyor. 13-16 Aralık 2018 tarihleri arasında 4 gün sürecek fuar, ücretsiz olacak. Fuarda paneller ve çalıştaylar da gerçekleştirilecek.
Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, 100 den fazla kurumun katılım göstereceği fuarda, okullar, yayınevleri, dağıtım firmaları, kırtasiyeler, matbaalar, yabancı dil kursları ve üniversitelerin yer alacağını belirtti. Fuar süresince yapılacak olan çeşitli etkinliklerin de fuara büyük renk katacağını belirten Eker, "Fuarın ilk günü Solotürk’ün kurucusu Murat Keleş ve Türkiye ve Avrupa'nın ilk Gyrokopter pilotu Hatice Nur Yaşar’ın katılacağı Havacılık Eğitimi paneli, İŞKUR Bursa Şube Müdürlüğü'nün katkıları ile hazırlanan “Mesleğe Dönüşen Eğitim Paneli” fuar ziyaretçilerinin dikkatine sunulacak" dedi.
FUARDA PANELLER VE ÇALIŞTAYLAR YAPILACAK
Fuarda etkinliklerin her güne yayıldığını hatırlatan Hasan Eker, "Fuarın ikinci günü düzenlenecek olan “Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı” ile bu alanda eğitim sektörüne katkı verilmesi hedeflendi. Fuarın diğer günlerinde ise BTSO Eğitim komitesinin katkılarıyla hazırlanan “Teknoloji Okur Yazarlığı Eğitimi”, Balıkesir Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan “Turizm Eğitim Paneli”, Bursa Kız Lisesi Bando Ekibi gösterisi ve Sadi Etkeser İlkokulu halk oyunları ekibinin gösterileri fuar ziyaretçileri ile buluşacak" dedi.
Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, 2018 yılında 8 fuar, 13-16 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenleyecekleri Eğitim ve Kırtasiye Fuarı” nın da 9'uncu fuarları olacağını söyledi.
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