"Bursa, ekonomiye katma değer sağlamaya devam ediyor"

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye'nin en çok ihracat yapan üçüncü ili olan Bursa'nın sadece konvansiyonel sektörlerle sınırlı kalmayıp uzay sanayisine varıncaya kadar üretim skalasını genişletebildiğini belirterek, "Ekonomideki bu geniş yelpazesiyle Bursa, bir sembol ve örnek şehir olarak Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hedef Tek, Güçlü Gelecek Buluşmaları" kapsamında Bursa'yı ziyaret eden Üstünsalih ve beraberindeki heyet, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Üstünsalih, Bursa'nın, başta otomotiv ve tekstil olmak üzere tarım ve hayvancılıktan turizme kadar yapılan yatırımlarla ekonomiye güç kattığını bildirdi.

Kentin, zor bir yıl olan 2018'de 13 milyar dolar ile ihracatta ülke genelinde üçüncü olmayı başardığını belirten Üstünsalih, şunları kaydetti: