Fuarın, katılımcıların yüzde 60'ın üzerinde üretici ve ihracatçı firma olması bakımından ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Ersözlü, katılımcı firmaların 130-140 ülkeye ihracat yapma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Ersözlü, "Farklı coğrafyalardan bin 500'ün üzerinde iş insanını katılımcı firmalarla buluşturarak ülkemizin üretimine ve ihracatına katkı sağlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

TÜYAP Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de alanında yapılan fuarlar içinde Bursa fuarının, üretici firmaların katılımı yönüyle bir numaralı fuar haline geldiğini söyledi.

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ile Takım Tezgahları Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (TİAD) iş birliği, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen zirve, Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Kaynak Teknolojileri Fuarı ve Bursa Otomasyon Fuarı'nı tek çatı altında birleştirdi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen Bursa Endüstri Zirvesi başladı.

"Bursa'nın makine sektöründeki gücünü temsil eden bu katılım yelpazesi, bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Bursa'da ihracatı artırmak birinci hedefimiz. Şu anda 17-18 milyar dolara yaklaşan ihracat rakamını çok yakın zamanda 20 milyar doların üstüne çıkarmak gibi bir hedef koyduk. Bursa ihracat fazlası veren bir şehir ama bu yeterli değil. Ülkemizin bu noktada gelişmesi için bizim daha fazla katkıda bulunmamız lazım. İhracatı artırmak için bu tip fuarların önemini çok iyi biliyoruz ve bu tip fuarlara verdiğimiz önemi de giderek artırıyoruz. Önümüzdeki sene çok büyük, çok daha etkili bir fuar olmasını temenni ediyorum."

Katılımcıların büyük kısmının Bursalı ve üretici firmalar olduğunu söyleyen Şener, şunları kaydetti:

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de fuarda sadece BTSO Ur-Ge'leri kapsamında 350'den fazla yurt dışı alım müşterisini Bursa'ya getirerek müşterilerle buluşturduklarını belirtti.

Ersözlü, bu yılki zirvenin başlığı içinde ilk kez hazırladıkları kaynak teknolojileri bölümünün bulunduğunu belirterek, Endüstri 4,0'ın en güzel örneklerini içeren robotik teknolojiler özel bölümünün de fuarda yerini aldığını dile getirdi.

TİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Akyüz de zirvenin, ülke sanayisini geliştiren ve güçlendiren yapısıyla stratejik öneminin giderek arttığını ifade etti.

Akyüz, TİAD olarak otomobil parçası değil de kendisini üretmenin, yerli ve milli uçak üretmenin, gemi inşa etmenin ve ağır sanayi hamlesi için takım tezgahları sektörünün oynadığı kritik rolün bilincinde olduklarını vurguladı.

MİB Başkanı Ahmet Özkayan da stratejik sektör ilan edilen yerli ve milli makine imalatı sanayisine verilen desteklerin üretime, yani geri dönüşü olan yatırımlara dönüşeceğini dile getirdi.

