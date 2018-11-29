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'Bursa Endüstri Zirvesi' başladı

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin endüstri alanındaki ikinci büyük fuarı olan 'Bursa Endüstri Zirvesi', TÜYAP fuar alanında ziyarete açıldı.

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE'nin endüstri alanındaki ikinci büyük fuarı olan 'Bursa Endüstri Zirvesi', TÜYAP fuar alanında ziyarete açıldı. Bursa'da 4 gün sürecek fuarda, 500 milyon liralık satış hedefleniyor. Bursa Metal İşleme Teknolojileri, Bursa Sac İşleme Teknolojileri, Otomasyon ve Kaynak Teknolojileri Fuarı'nı kapsayan 'Bursa Endüstri Zirvesi', ziyarete açıldı. TÜYAP Fuarcılık A.Ş. Takım Tezgahları İşadamları Derneği ve Makine İmalatçıları Birliği tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB'in desteğiyle başlayan fuara yaklaşık 60 ülkeden 346 firma katılım sağladı. 'Bursa Endüstri Zirvesi'nin endüstri alanında Türkiye'nin ikinci büyük fuarı özelliğine sahip olduğunu belirten TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "4 gün boyunca imalat endüstri üretiminin kalbinin atacağı bir zirve olacak. Zirvede 4 ana başlık ele alınıyor. Bu yıl ilk kez bu zirvede robotik teknolojiler bölümü de sergileniyor. Bunun yanı sıra fuarda 'Endüstri 4.0'ın en önemli örneklerinin yer aldığı, sektördeki yeniliklerin, teknolojideki gelişmelerin sergilenecek. Fuara katılan firmaların yüzde 60'dan fazlasının üretici ve ihracatçı firma olması bakımından da diğer fuarlardan ayrılıyor. 60 üzeri ülkeden 40 bin üzeri ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. İlk gün itibarıyla yurt dışından ziyaretçiler gelmeye başladı. İlk iki gün ağırlıklı olarak yurt dışı ziyaretçisi olacak ama hafta sonu yurt içi ziyaretçilerinin de fuarımıza gelmesini bekliyoruz. 4 farklı kıtadan ziyaretçi ağırlıyoruz. Dünyada ilk kez bu fuarda sergilenen makineler var. Fuara katılan 346 firma var. Yaklaşık 496 tane makine sergileniyor. Bunların tamamının bu fuarda satılacağını, satışın 500 milyon lira olacağını öngörüyoruz" dedi.

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