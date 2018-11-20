TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen Bursa Endüstri Zirvesi, 29 Kasım'da başlayacak.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ile Takım Tezgahları Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (TİAD) iş birliği, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen Bursa Endüstri Zirvesi, Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Kaynak Teknolojileri Fuarı ve Bursa Otomasyon Fuarı'nı tek çatı altında birleştirecek.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde yapılacak organizasyon, Türkiye makine imalat endüstrisinin paydaşlarını bir araya getirecek. Zirve, 22 ülkeden 352 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla 7 salonda 40 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirilecek.

Bilişim teknolojileriyle endüstri faaliyetlerini bir araya getiren Endüstri 4.0'ın ana bileşenlerinden olan yeni nesil yazılımlar ve donanımlar zirvede sergilenecek. Son teknoloji inovasyon harikası ürünlerin yer alacağı zirveyle makine sektörünün nabzı 4 gün boyunca Bursa'da atacak.