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Bursa Endüstri Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 13:20 | Son Güncelleme

Kentte düzenlenen 4 fuarı aynı çatı altında birleştiren zirve, 22 ülkeden 352 firmanın katılımıyla 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde yapılacak

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen Bursa Endüstri Zirvesi, 29 Kasım'da başlayacak.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ile Takım Tezgahları Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (TİAD) iş birliği, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen Bursa Endüstri Zirvesi, Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Kaynak Teknolojileri Fuarı ve Bursa Otomasyon Fuarı'nı tek çatı altında birleştirecek.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde yapılacak organizasyon, Türkiye makine imalat endüstrisinin paydaşlarını bir araya getirecek. Zirve, 22 ülkeden 352 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla 7 salonda 40 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirilecek.

Bilişim teknolojileriyle endüstri faaliyetlerini bir araya getiren Endüstri 4.0'ın ana bileşenlerinden olan yeni nesil yazılımlar ve donanımlar zirvede sergilenecek. Son teknoloji inovasyon harikası ürünlerin yer alacağı zirveyle makine sektörünün nabzı 4 gün boyunca Bursa'da atacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, zirvenin, sektörün en önemli marka fuarları arasında yer aldığını belirtti.

Ersözlü, "Ülkemizin en büyük 3 fuarından birisi olan zirve, gücünü katlayarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yurt dışından 50'ye yakın ülkeden, yurt içinden ise 40'tan fazla sanayi şehrinden organize edilen profesyonel ziyaretçilerin de yoğun ilgi göstermesi beklenen fuarlarda gerçekleşecek iş bağlantılarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Fuarlar, yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyenler için de etkin bir ticaret platformu olacak. Bu sayede 250 milyon liralık iş hacmi sağlamayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Fuarımızın firmalarımıza büyük güç katacağına inanıyorum"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa'nın Türkiye ekonomisinin ihracata dayalı büyüme hedeflerine en fazla katkıyı sağlayan kentlerin başında geldiğini kaydetti.

Burkay, geçen yıl Endüstri Zirvesi kapsamında düzenlenen alım heyeti programının, Bursa ekonomi tarihinin en geniş katılımlı alım heyeti programı olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, "Bu yıl, geçen yıl elde ettiğimiz başarıyı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Kentimizde 2018 yılının son fuar organizasyonu olan zirve, Bursa'nın stratejik sektörlerdeki gücünü dünyanın dört bir yanından gelen iş profesyonellerine tanıtmasını sağlayan önemli bir organizasyon. Her geçen yıl büyüyen fuarımızın bu yıl da firmalarımıza büyük güç katacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkayan da Türkiye'nin zor bir ekonomik süreçten geçtiğini belirterek, yaşanan olumsuzluklara rağmen elini taşın altına koyan sanayicilerin, var güçleriyle çalışmaya ve üretmeye devam ettiğini vurguladı.

Bu sürecin yerli üretimin önemini gösterdiğine işaret eden Özkayan, "Teknolojiye dönüş olmadığı, katma değeri yüksek ürünler üretilmediği müddetçe, dışa bağımlılık kaçınılmaz. Dışa bağımlı toplumlar ise tüketici toplumlardır ve onlar tükenmeye mahkumdur. Bu açıdan Bursa Endüstri Zirvesi, geçen yıl olduğu gibi bu yılda çok önemli." ifadesini kullandı.

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