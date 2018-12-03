Bursa Endüstri Zirvesi'ni 42 bin kişi ziyaret etti

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen Bursa Endüstri Zirvesi, 68 ülkeden 42 bin 116 kişi tarafından ziyaret edildi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Makine İmalatçıları Birliği (MİB) ile Takım Tezgahları Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (TİAD) iş birliği, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen, Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Kaynak Teknolojileri Fuarı ve Bursa Otomasyon Fuarı'nı tek çatı altında birleştiren zirve sona erdi.

Fuar alanındaki 7 ayrı salonda 40 bin metrekare kapalı alanda 20 ülkeden 346 firma ve temsilciliğinin katılımıyla düzenlenen zirve, yaklaşık 500 milyon liralık iş hacmine yaklaştı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarların son teknoloji inovasyon ürünleri ile büyük ilgi gördüğünü bildirdi. Ersözlü, makine imalat sektörünün nabzının 4 gün boyunca Bursa'da attığını ifade ederek, şunları kaydetti: