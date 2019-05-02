FİNANS

"Bursa Gıda Fuarı" başladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik: - "Bursa'nın tarım alanında da lokomotif şehir olma özelliğini güçlendirecek projeler üretmekteyiz. Bu amaçla şehrimizin tarımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz"

Bursa'da bu yıl ikincisi düzenlenen gıda fuarı ziyarete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, belediye ve Network Fuarcılık tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, Bursa'nın son zamanlarda tarım alanında önemli adımlar attığını söyledi.

Kentin, konumu ve ekonomik yapısıyla çok önemli avantajlara sahip olduğuna işaret eden Çelik, "Bursa'nın tarım alanında da lokomotif şehir olma özelliğini güçlendirecek projeler üretmekteyiz. Bu amaçla şehrimizin tarımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz. Birlikte istişare ve projeler yapıyoruz, tarımla ilgili hedefler belirleyip hep birlikte aynı hedeflere odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Çelik, gıda sektörü temsilcilerini buluşturan fuarda, iş fırsatlarının oluşacağını ifade etti.

Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker de fuarın amacının stant açan şirketlere müşteri getirmek olduğunu, nitelikli üretici ve tüketiciyi buluşturmayı istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden 400 civarında aşçının katılımcılar arasında bulunduğunu belirten Eker, "Çok önemli ulusal markalar var fuarımızda. Etkinlikler gerçekleştireceğiz, panellerimiz olacak, yarışmalar gerçekleştireceğiz. Geçen yıla göre katılım arttı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı, protokol üyeleri standları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Fuar, 4 Mayıs'ta sona erecek.

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