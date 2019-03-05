FİNANS

"Bursa için 120 bin kişilik yeni istihdam hedefi belirlendi"

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 14:08 | Son Güncelleme

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye genelinde yeni bir istihdam seferberliği başlattık. Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından Bursa için 120 bin kişilik yeni istihdam hedefi belirlendi" - "Her alanda ekonominin liderliğini üstlenen Bursa, bu seferberliğe en büyük desteği sağlayan kentlerden biri olacak"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye genelinde yeni bir istihdam seferberliği başlattık. Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından Bursa için 120 bin kişilik yeni istihdam hedefi belirlendi." dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında, BTSO hizmet binasında, kentin üretimine ve ihracatına yön veren firmaların yönetim kurulu başkanları, yöneticileri ve iş dünyası kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla "İstihdam Seferberliği Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Burkay, buradaki konuşmasında, kritik bir virajdan geçen Türkiye'nin hükümet tarafından alınan tedbirlerle toparlanmaya başladığını söyledi.

Geçen yılın ikinci yarısından itibaren finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmanın yerini dengelenme sürecine bıraktığını ifade eden Burkay, "Döviz kurları daha istikrarlı bir seyir kazandı. Enflasyon ve faiz oranlarında aşağı yönlü eğilim var. İhracatımız artmaya devam ediyor. KOBİ ve reel sektör için hazırlanan teşvikler ve destek paketleri, iş dünyasına moral ve motivasyon aşıladı." diye konuştu.

Burkay, Bursa'nın 2017 yılında istihdam seferberliğinin lider şehirlerden biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde Türkiye genelinde yeni bir istihdam seferberliği başlattık. Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından Bursa için 120 bin kişilik yeni istihdam hedefi belirlendi. İş dünyası adına bu kampanyanın hedefine ulaşabilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümete, başta istihdam olmak üzere çeşitli alanlarda destek taleplerimizi sunduk. Sürdürülebilir büyümenin ve işsizlikle güçlü mücadelenin en önemli anahtarının mekansal planlama olduğunu paylaştık. Bursa, üretim yeteneği ve insan kaynağıyla ülkemizin zenginlik kaynağı olan Marmara Havzası'nın merkezinde bulunuyor. Üretimde kullanılan orta yüksek teknolojinin payı, Türkiye ortalamasının iki katına denk gelmektedir. Bursa'nın 11 bin kilometrekarelik yüz ölçümü içinde sanayi ve depolama alanlarının payı binde 8'lik alanla sınırlıdır. Sanayinin kent ekonomisine sağladığı katkı yüzde 46 gibi yüksek bir seviyede. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde sanayi alanlarının payı toplam yüz ölçümü içinde yüzde 2,5'e denk gelirken, sanayinin bu ülke ekonomilerine katkısı yüzde 14 seviyesinde."

- "İstihdam ofisleri, işverenlerle iş arayanları buluşturacak"

İbrahim Burkay, Teknoloji Organize Sanayi Bölgesinin (TEKNOSAB), sağlayacağı 150 bin kişilik ilave istihdam projesiyle Türkiye ekonomisinin ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

Mekansal planlama ve TEKNOSAB ile küçük ve orta ölçekli işletmelere rekabet gücü kazandırılacağını, işsizliğin gündemden çıkarılarak Türkiye'nin yüksek refah seviyesine sahip ülkeler sınıfına taşınacağını vurgulayan Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısını "Burası Bursa, burada iş var" sloganıyla desteklediklerini belirtti.

Burkay, şunları kaydetti:

"30 Nisan'a kadar ilave olarak işe alınan her çalışanın 3 ay boyunca hem maaşını hem de vergi ve SGK primini devlet ödüyor. Mayıs ayını takip eden 9 ay boyunca, prim ve vergilerini yine devlet karşılamaya devam edecek. Kadın, genç ve engelli istihdamında bu süre 6 ay daha uzuyor. Kısa Çalışma Yönetmeliği uyarınca, ekonomik sebeple çalışma sürelerini azaltan ya da durduran iş yerlerinde 3 ay boyunca, azaltılan süreye ilişkin çalışan ücreti İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor.

Tüm üyelerimizi ve iş dünyasını iş kapısı olmaya davet ediyorum. İstihdam seferberliği kapsamında görevlilerimiz, istihdam kampanyası bilgilendirme aracıyla Bursa'daki sanayi bölgelerini ve firmaları ziyaret edecek. Kentte 4 noktadaki istihdam ofisleri, işverenlerle iş arayanları buluşturmayı sürdürecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında Bursa'daki mesleki ve teknik eğitim kurumlarını iş dünyasının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeniden kurgulayacağız. Her alanda ekonominin liderliğini üstlenen Bursa, bu seferberliğe en büyük desteği sağlayan kentlerden biri olacak."

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Milli İstihdam Seferberliği çağrısına işverenlerin tüm imkanlarıyla katılacağına inandığını ifade etti.

Canbolat, "Gün, el ve güç birliği, elimizi hep beraber taşın altına koyarak yaşadığımız bu ülkeye olan gönül borcumuzun bir kez daha gereğini yapma günüdür. Hepimiz istihdam seferberliği çağrısını milli bir görev olarak telakki etmeliyiz." dedi.

SGK İl Müdürü Erhan Karaca ve İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen'in sunumlarıyla devam eden toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak da katıldı.

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2019 İstihdam Seferberliği bursa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

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