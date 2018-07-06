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Bursa, imar barışına başvuruda 4'üncü il

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 17:03 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, kentte 80 bin konut ve 8 bin ticari yapı için imar barışı başvurusu yapıldığını söyledi.

Bursa, imar barışına başvuruda 4'üncü il

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, kentte 80 bin konut ve 8 bin ticari yapı için imar barışı başvurusu yapıldığını söyledi. Şenocak, İstanbul, Ankara ve Konya'nın ardından Bursa'nın en fazla başvuru yapılan 4'üncü il olduğunu söyledi.
BTSO, 13 milyon yapıyı ilgilendiren 'imar barışı' sürecini ele aldı. BTSO Altıparmak Hizmet Binası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Çevre ve Şehircilik ile Maliye bakanlıkları tarafından hazırlanan, 'Yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar' başlıklı tebliğin 6 Haziran tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi. 1 aylık sürede 'yapı kayıt belgesi' almak için başvuran yapı sahibi sayısının 1,8 milyonu aşmasının, uygulamanın gerekli olduğunu gözler önüne serdiğini kaydeden Şenocak, "Bursa'da 1,1 milyon yapıdan yaklaşık 600 bininin imar ve ruhsat sorunu olduğu öngörülüyor. 80 bini konut olmak üzere toplamda 88 bin imar barışı başvurusunun bulunduğu Bursa; İstanbul, Ankara ve Konya'nın ardından Türkiye'de imar barışına en fazla başvuru yapılan 4'üncü il konumunda yer alıyor" diye konuştu.
'E-DEVLET ŞİFRENİZİ KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN'
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Cemalleddin Başaran ise Türkiye'de imar barışı ile ilgili düzenleme ve esaslar için halkı bilinçlendirmeye yönelik toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi. Başaran, imar barışını fırsat bilen dolandırıcılara karşı uyarıda bulunarak, "E-devlet şifrelerini alarak vatandaşlarımızı dolandırmak isteyen şahıslara dikkat etmeliyiz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzde danışman birimlerini kurduk. Burada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz" dedi. Cep telefonlarına gönderilen imar barışına ilişkin SMS'lere de dikkat çeken Başaran, "Şu IBAN numarasına parayı yatırın, tapunuzu alın, SMS'lerine asla itibar etmeyin. Dolandırıcıların yeni başlattığı bir yöntem. İmar barışı ödemeleri şu anda sadece Ziraat Bankası'na yapılabiliyor. PTT ve birçok bankalarla ilgili görüşmeler sürüyor. Ödemeleri sadece bu noktalara yapın" ifadelerini kullandı.
'RUHSATLANDIRMA DEĞİL, SADECE KAYIT BELGESİ'
BTSO Meclis Üyesi ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ali Faruk Çolak da 'Yapı kayıt belgesinin ruhsatsız ve ruhsatlı yapı kullanma izni olmayan binaların yapı kayıt belgesi ile resmileştirmesi anlamına geldiğini ifade etti.
'YAPI KAYIT BELGESİ TAPU ANLAMINA GELMİYOR'
"Evraklarınızı getirin biz tapunuzu verelim, diyen firmalara karşı dikkat olun" uyarısında bulunan Çolak, "Burada tapu dağıtılması söz konusu değil. Her yapı kayıt belgesi alan kat mülkiyetine geçecek şeklinde bir algı oluşmuştur. Bu bir hatadır. Kat mülkiyetine geçmeniz için hisseliyseniz, bütün hissedarlardan muvaffakiyet almanız, hisseli değilseniz imar planına uygun vaziyette olmanız gerekiyor" dedi.
'KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE ENTEGRE OLMALI'
Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin, yapıların imar barışı ile birlikte kentsel dönüşüm politikalarına da entegre olması gerektiğini belirterek, "Kent estetiği ve şehircilik önemli bir konu. Mimarlar Odası olarak yaşanabilir kent istiyoruz. İmar barışından sonra çöküntü yapı ve rezervlerin yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır" dedi.

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Bursa, imar barışına başvuruda 4'üncü il

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