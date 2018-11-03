Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'na yoğun ilgi

Cansel ORUÇ-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - İŞ arayanlarla işverenleri aynı çatı altında buluşturan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması bugün sona eriyor. Fuarın son gününde vatandaşların ilgisi ise yoğun oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi (BKK), Bursa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, bu yıl da iş arayanlarla işverenleri Merinos AKKM’de bir araya getirdi. İnsan kaynakları ve istihdam alanında Türkiye’nin en kapsamlı organizasyonlarından biri olan fuara, 10 holding ve 20 şirketler grubunun da yer aldığı toplam 191 firma 200 stantla katıldı. Ziyaretçilerin firmalarla iş görüşmeleri yapmalarına imkan sunan organizasyonda aynı zamanda Hakan Mengüç, Şermin Yaşar ve Ahmet Şerif İzgören’in katılımları ile 3 konferans verildi. Ayrıca kişisel gelişime katkısı olması amacıyla sertifikalı 30 seminer düzenlendi.

BİRDEN FAZLA FİRMAYA FORM DOLDURUYORLAR

Fuarın son gününde de iş arayanların yoğunluğu dikkat çekti. Birçok vatandaş, birden farklı firmaya başvuru formu doldururken, işyeri temsilcilerinden de bilgiler alındı. Ayrıca fuar alanında yapılan anonslarda firmaların ihtiyaç duyduğu pozisyonlar ve istedikleri özellikler belirtildi.

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