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Bursa iş dünyası kadın istihdamı için buluşacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 13:56 | Son Güncelleme

20 Eylül'de düzenlenecek "Gücümüz Eşitliğimiz" panelinde, firmalar ve sivil toplum örgütlerinin kadınlar konusunda yaptığı örnek uygulamalar ele alınacak

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu organizasyonuyla özel firmalar ve sivil toplum örgütlerinin kadınlar konusunda yaptığı örnek uygulamaların ele alınacağı "Gücümüz Eşitliğimiz" paneli, 20 Eylül'de düzenlenecek.

Global Compact Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş Başkanı Dilek Cesur, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yaptığı araştırmalara göre Türkiye'de kadın istihdamının çok geride olduğu ve diğer ülkelerle kıyaslandığında son sıralarda yer aldığının belirlendiğini söyledi.

Örgütün, 2030 itibarıyla kadın erkek eşitliği sağlanabilirse ekonomide yüzde 12'lik bir büyümenin gerçekleşeceğini açıkladığını aktaran Cesur, "Dolayısıyla ülkelerin bu konuya sahip çıkmasının temelinde sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda bir çalışma var. Bizim Türkiye olarak bu konuda yapacağımız şeyler maalesef çok daha fazla." dedi.

Cesur, bu kapsamda platformun kurulduğu günden itibaren, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadının güçlenmesini hedefleyen ve özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri Platformuna (WEPs) imzacı olan firma sayısını arttırmak için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Platform çalışmalarını 20 Eylül'de gerçekleştirecekleri toplantıyla sürdüreceklerini belirten Cesur, "Çok değerli konuşmacıların geleceği toplantımız olacak. Her bir firma kendi alanında bu konuda neler yapıyor onları anlatacak. Birinci oturumda sivil toplum örgütleri bizlerle beraber olacak. İkinci oturumda ise örnek uygulamaları olan firmalar yer alacak." diye konuştu.

Bursa Sanayici ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay da Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu'nun paydaşı olarak Bursalıları, 20 Eylül perşembe günü saat 13.00'te BUSİAD Evi'nde firmaların ve sivil toplumun kadın konusundaki örnek uygulamalarını dinlemeye ve "Gücümüz Eşitliğimiz" mottosuna sahip çıkmaya davet etti.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı İpek Yalçın da toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülke geneline yayılması, yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilip gözetilmediğinin ölçülmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve çıkan sonuçlardan cinsiyete duyarlı politikalar geliştirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 2023 hedefi olduğunu hatırlatan Yalçın, bu hedefe kadınsız ulaşmanın mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
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