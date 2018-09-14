Bursa iş dünyası kadın istihdamı için buluşacak

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu organizasyonuyla özel firmalar ve sivil toplum örgütlerinin kadınlar konusunda yaptığı örnek uygulamaların ele alınacağı "Gücümüz Eşitliğimiz" paneli, 20 Eylül'de düzenlenecek.

Global Compact Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş Başkanı Dilek Cesur, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yaptığı araştırmalara göre Türkiye'de kadın istihdamının çok geride olduğu ve diğer ülkelerle kıyaslandığında son sıralarda yer aldığının belirlendiğini söyledi.

Örgütün, 2030 itibarıyla kadın erkek eşitliği sağlanabilirse ekonomide yüzde 12'lik bir büyümenin gerçekleşeceğini açıkladığını aktaran Cesur, "Dolayısıyla ülkelerin bu konuya sahip çıkmasının temelinde sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda bir çalışma var. Bizim Türkiye olarak bu konuda yapacağımız şeyler maalesef çok daha fazla." dedi.

Cesur, bu kapsamda platformun kurulduğu günden itibaren, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadının güçlenmesini hedefleyen ve özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri Platformuna (WEPs) imzacı olan firma sayısını arttırmak için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.