FİNANS

Bursa kestane şekeri, Paris Sial Fuarı'nı tatlandırdı

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 14:34 | Son Güncelleme

BURSA'da, 3 farklı markayla kestane şekeri üreten İlka Şekerleme Paris'te düzenlenen uluslararası bir gıda fuarı olan Paris Sial Fuarı'na katıldı.

Bursa kestane şekeri, Paris Sial Fuarı'nı tatlandırdı

BURSA,(DHA)- BURSA'da, 3 farklı markayla kestane şekeri üreten İlka Şekerleme Paris'te düzenlenen uluslararası bir gıda fuarı olan Paris Sial Fuarı'na katıldı. Kardelen, Cardelion ve Yaylacık ismindeki 3 markayla kestane şekeri üretimi yapan İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, SIAL Fuarı'na (Salon International de L’Alimentation) Cardelion markası ile bu yıl 6. kez katılarak dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen müşterilerine Bursa’ya özgü kestane şekerini tattırdıklarını belirtti.
2 YILDA BİR DÜZENLENİYOR
SIAL Paris Fuarı’nın 2 yılda bir düzenlendiğine ve dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olduğuna işaret eden Mümin Akgün, gıda, içecek ve gıda ekipmanları sektörlerinin bir araya geldiğini, 155 bin profesyonelin ziyaret ettiğini belirtti. Akgün, Türkiye’nin katılımcı firma sayısı açısından 109 ülke içinde Fransa, İtalya ve İspanya'dan sonra 4. sırada yer aldığını ve Bursa’dan kestane şekeri üreticisi olarak katılan tek firma olduklarını da ifade etti. Stantlarında 20’inin üzerinde ürünü Cardelion markasıyla sergilediklerini de söyleyen Akgün, “Paris Eurapain (Avrupa Pasta ve Şekerleme Fuarı)’na toplam 4 kez katıldık. Böylece gıda ve şekerleme fuarlarının kalbinin attığı Paris’te 10. kez fuara katılmış olduk. Dünyada düzenlenen sektörümüzle ilgili fuarlara düzenli olarak katılarak Bursa’yı ve kestane şekerimizi tanıtıyoruz” dedi.
TÜRK USULÜ KESTANE ŞEKERİ DAHA İYİ
İlka Şekerleme Pazarlama Müdürü Deniz Utku Özdemir de dünya kestane şekeri piyasasının Fransız firmalarının elinde bulunduğunu belirterek, Fransızların ‘Marrons Glacés’ ismini verdikleri kestaneli bir tatlıları olduğunu ancak bu ürünün kestane lezzetinden uzak ve çok fazla şeker içerdiğini söyledi. Tüm dünyada çok şekerli ürünlere olan ilginin azaldığını, bu nedenle Türk usulü kestane şekerinin geleceğinin dünya pazarlarında önünün daha açık olduğunu da aktaran Özdemir, “Türkiye’de ürettiğimiz klasik kestane şekerimizi biraz daha geliştirerek, Fransa pazarına girme yönünde çok yararlı görüşmeler yaptık. Sadece Avrupa firmaları ile değil, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Uzak Doğu firmaları ve Afrika ülkeleri ile de görüşmeler gerçekleştirdik. Ancak bu yıl fuarda katılımcı ve ziyaretçi sayısında önceki fuarlara göre azalma olduğunu tespit ettik. Bu durum dünya üzerindeki ekonomik durgunluğun bir yansıması olarak kabul ediyor, bu durgunluğu aşabilmek için firma olarak kaliteli üretmeye ve ürünlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Batı Avrupalı kestane şekeri üreticilerinin Türk kestane şekerini çok yakından takip ettiklerini ve Türkiye’nin de kestane şekeri piyasasında önemli ve etkin bir rol üstleneceği yönündeki görüşlerini kendilerine aktardıklarını da söyleyen Deniz Utku Özdemir, sektörün desteklemesi ile Türkiye’nin yakın bir gelecekte pazarda daha etkin bir konuma çıkacağını sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

Bursa kestane şekeri, Paris Sial Fuarı'nı tatlandırdı

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