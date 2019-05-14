"Bursa Model Fabrika, firmalara rehberlik ediyor"

Bursa'da faaliyetine başlayan model fabrika, yalın üretim süreçleriyle kalite ve verimlilik artışı sağlarken, firmalara yeni sanayi devrimine geçişte rehberlik ediyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle yürütülen "Bursa Model Fabrika", deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak teori ve pratiği birleştiriyor.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve üretim geliştirme modelleriyle gerçek fabrika ortamı gibi kurgulanan model fabrika, KOBİ'lerin dijital üretime geçiş uygulamalarına hız kazandırırken, Bursalı firmaların bu sürece adaptasyonlarını kolaylaştırıyor.

Model fabrikanın eğitim sürecinde yalın üretim tekniklerinin uygulanması ve işletmelerin bu alanda dönüştürülmesine destek olunuyor. Sürecin sonunda ise firmaların dijitalleşme ile Endüstri 4.0 düzeyine ulaştırılmasına katkı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin yeni sanayi döneminin gerisinde kalmasını istemediklerini vurguladı.