FİNANS

"Bursa Model Fabrika, firmalara rehberlik ediyor"

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Dijital dönüşüm için gerekli altyapı ve insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Bursa Model Fabrika, verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalarımıza rehberlik yapacak"

Bursa'da faaliyetine başlayan model fabrika, yalın üretim süreçleriyle kalite ve verimlilik artışı sağlarken, firmalara yeni sanayi devrimine geçişte rehberlik ediyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle yürütülen "Bursa Model Fabrika", deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak teori ve pratiği birleştiriyor.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve üretim geliştirme modelleriyle gerçek fabrika ortamı gibi kurgulanan model fabrika, KOBİ'lerin dijital üretime geçiş uygulamalarına hız kazandırırken, Bursalı firmaların bu sürece adaptasyonlarını kolaylaştırıyor.

Model fabrikanın eğitim sürecinde yalın üretim tekniklerinin uygulanması ve işletmelerin bu alanda dönüştürülmesine destek olunuyor. Sürecin sonunda ise firmaların dijitalleşme ile Endüstri 4.0 düzeyine ulaştırılmasına katkı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin yeni sanayi döneminin gerisinde kalmasını istemediklerini vurguladı.

Bursa iş dünyasının talepleri doğrultusunda kurgulanan model fabrikanın, "yapay zeka" ve "nesnelerin interneti" gibi yeni kavramların firmaların iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirdiği dijital çağda rekabetçiliği artıracağını belirten Burkay, şunları kaydetti:

"Büyük ölçekli şirketlerden KOBİ'lere kadar dijital dönüşüm için gerekli altyapı ve insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Bursa Model Fabrika, verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalarımıza rehberlik yapacak. Bursa Model Fabrika işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkeleri ve deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak ölçeklendirilebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlıyor. Bu model sadece sınıf eğitimlerine dayalı kapasite geliştirme programlarına kıyasla hatırlanma oranlarında 7 kata varan bir gelişme sağlanmasına yardımcı olabiliyor. Deneyimsel öğrenme teknikleri sadece hatırlanma oranlarını artırmakla kalmaz, öğrenme deneyimini de hızlandırır."

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Ekonomi gündeminin zirvesine dolar oturduEkonomi gündeminin zirvesine dolar oturdu
Akbank "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı" ödülünü kazandıAkbank "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı" ödülünü kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa endüstri kobi model fabrika

En Çok Okunan Haberler

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

Bu işe girdi, talebe yetişemiyor

Bu işe girdi, talebe yetişemiyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 15 Haziran

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 15 Haziran

Dolarda dalgalanma devam ediyor!

Dolarda dalgalanma devam ediyor!

Kilosu 9 liradan 1 liraya düştü!

Kilosu 9 liradan 1 liraya düştü!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekonomi gündeminin zirvesine dolar oturdu

Ekonomi gündeminin zirvesine dolar oturdu

Akbank "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı" ödülünü kazandı

Akbank "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı" ödülünü kazandı

Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor

Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor

Nielsen: FMCG sektörü iyi yaşam ve sağlık eğilimiyle büyüyor

Nielsen: FMCG sektörü iyi yaşam ve sağlık eğilimiyle büyüyor

IFA - Tüketici elektroniği pazarı 1.05 trilyon euroya çıkacak

IFA - Tüketici elektroniği pazarı 1.05 trilyon euroya çıkacak

Erkek çalışanlar kadın yönetici istiyor

Erkek çalışanlar kadın yönetici istiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.