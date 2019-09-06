FİNANS

Bursa "Model Fabrika"da eğitimler başladı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Firmalarımızın dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu gerekli altyapı ve insan kaynağı için destek sağlamaya devam edeceğiz"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) yalın üretim süreçleriyle birlikte verimlilik ve kalite artışı sağlamak için kurguladığı "Model Fabrika"da işletmelere yönelik eğitimler başladı.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Bursa Model Fabrika'da, "Öğren-Dönüş" uygulamasının temeli olan etaplar kapsamında eğitim veriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle yürütülen eğitimlerde Bursa Model Fabrika (BMF), deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak teori ve pratiği birleştiriyor. Fabrika, KOBİ’lerin dijital üretime geçiş uygulamalarına hız kazandırırken, Bursalı firmaların bu sürece uyumlarını kolaylaştırıyor.

Firma üst yöneticilerine ilk olarak sınıf ortamında işletmelerdeki verimlilik ve kaliteyi artırmak için 19 ayrı modül hakkında sunum yapılıyor. Proses akışlarından standartlaştırmaya, değer akış şema hazırlanmasından iş - zaman etüdüne kadar farklı başlıklarda firma çalışanlarına detaylı brifing veriliyor.

- Hem teorik hem pratik eğitim

Teorik eğitimlerin ardından firma yöneticileri Model Fabrika’nın uygulama alanına geçiyor. Bu bölüm, yöneticilere teorik olarak verilen sunumun uygulamalı olarak anlatılması şeklinde gerçekleşiyor.

Bursa Model Fabrika, sadece işletmelere yönelik verilen eğitimlerle sınırlı kalmıyor. Fabrika içi danışmanlık uygulamaları kapsamında merkez, ayrıca yalın üretimden dijital dönüşüme giden yolculukta firmaların yanında yer almayı sürdürüyor. Model Fabrika’nın görevli uzmanları bu süreçte firmaların sürece hızlı uyumu için destek sağlıyor. Bu uygulama, merkezin teorik ve pratik eğitim yöntemlerinin deneyimsel öğrenme prensipleri çerçevesinde birleştirilmesine de katkı sağlıyor.

- "Kentimiz için büyük bir avantaj"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının talepleri doğrultusunda kurgulanan Bursa Model Fabrika'nın firmaların yeni sanayi dönüşümüne hazırlanmasında büyük katkı sağladığını vurguladı.

Burkay, Bursa Model Fabrika’nın verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalara rehberlik yaptığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Merkez, işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkeleri ve deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak ölçeklendirilebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlıyor. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda milli ve yerli hamlelerle daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğine inancımız tamdır. Bu noktada Model Fabrika gibi önemli bir merkezin Bursa’ya kazandırılmasının kentimiz için büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Firmalarımızın dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu gerekli altyapı ve insan kaynağı için destek sağlamaya devam edeceğiz.”

PARTNERHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladıHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı
Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyorSerbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor
Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptıTurizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BTSO bursa Bursa Model Fabrika

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

En çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

En çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

CHP'den akaryakıt fiyatlarına araştırma talebi

CHP'den akaryakıt fiyatlarına araştırma talebi

2 milyar dolarlık dev satın alma

2 milyar dolarlık dev satın alma

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor

Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor

Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı

Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı

Takım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolar

Takım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolar

UTİB, BTSO ve BEBKA'dan tekstilde tasarımı teşvik etkinliği

UTİB, BTSO ve BEBKA'dan tekstilde tasarımı teşvik etkinliği

Ayçiçeği üreticilerinin 'fiyat' şikayeti

Ayçiçeği üreticilerinin 'fiyat' şikayeti

Bakan Pekcan: Çin, satın almak için uzak değilse satmak için hiç değil

Bakan Pekcan: Çin, satın almak için uzak değilse satmak için hiç değil

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.