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Bursa OSB ihracatta 75 ili, 100 ülkeyi geride bıraktı

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak: - "Bursa OSB ihracatta geçen yıl Türkiye'nin 75 kentini geride bıraktı. Sadece bizim organize sanayi bölgemiz ihracat rakamlarıyla dünyadaki 100 ülkenin önüne geçti. Geçtiğimiz ülkeler arasında Makedonya, Bosna Hersek, Gine, Ermenistan, Kosova gibi ülkeleri sayabiliriz"

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'daki 22 organize sanayi bölgesi içinde en fazla ihracat yapan Bursa Organize Sanayi Bölgesi (OSB), geçen yıl gerçekleştirdiği 6 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'de 75 ili, dünyada ise 100 ülkeyi geride bıraktı.

Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden olan Bursa, 22 organize sanayi bölgesiyle geçen yıl 14 milyar dolarlık ihracata imza attı.

İstanbul'un ardından Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci kenti olan Bursa'da ihracatın 6 milyar dolarlık kısmı, Bursa OSB'deki firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Kentteki 22 OSB arasında en fazla ihracat yapan Bursa OSB, Türkiye'de 75 ili, dünyada ise 100 ülkeyi geride bıraktı.

Nilüfer ilçesinde 6,7 hektarlık alana sahip Bursa OSB'nin içinde faaliyet gösteren 256 firma, yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Tekstil, otomotiv, makine ve kimya sektörlerinde katma değeri yüksek üretimin gerçekleştiği OSB'de üretimin büyük kısmı ihraç ediliyor.

- "Bizim için gurur verici"

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) Başkanı Abdullah Bayrak, AA muhabirine, Bursa'nın Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Bursa OSB Yönetim Kurulu üyesi de olan Bayrak, otonom bir yapıya sahip Bursa OSB'de sanayicilere tüm hizmetlerin OSB yönetimince verildiğini aktardı.

Bayrak, Bursa'daki OSB'ler içinde en fazla ihracatın Bursa OSB'den gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bursa, Türkiye ihracatının yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Yani biz nüfusa göre artı veren bir sanayiye sahibiz. Bursa 2016'da 12 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bursa OSB olarak tek başımıza 5,8 milyar dolarlık ihracat yaptık. Geçen yıl ise Bursa'dan gerçekleşen 14 milyar dolarlık ihracatın 6 milyar doları bizim OSB'den yapıldı. Bizim için gurur verici."

- "100 ülkeyi geride bıraktı"

Bursa'nın üretimin merkezi konumundaki illerden birisi olduğunu belirten Bayrak, şu bilgileri verdi:

"Bursa OSB ihracatta geçen yıl Türkiye'nin 75 kentini geride bıraktı. Sadece bizim organize sanayi bölgemiz ihracat rakamlarıyla dünyadaki 100 ülkenin önüne geçti. Geçtiğimiz ülkeler arasında Makedonya, Bosna Hersek, Gine, Ermenistan, Kosova gibi ülkeleri sayabiliriz."

Bayrak, Bursa OSB'nin çevreye karşı duyarlılığına da değinerek, "Çok ciddi anlamda arıtma tesislerimiz var. Yakın zamanda atıkların yok edileceği bir tesis kuracağız. Bu tesiste atıklardan enerji üretmeyi planlıyoruz. Nilüfer Çayı'ndan aldığımız suyu arıtarak sanayiciye veriyoruz. Türkiye'nin en çevreci organize sanayi bölgeleri arasında yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bursa ihracat OSB

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