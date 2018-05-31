Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı

BURSA, (DHA)- OTOMOTİV endüstrisi hakkında incelemelerde bulunmak üzere Bursa’ya gelen Avrupa Birliği üye ülkelerinin ekonomi müsteşarları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

BTSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa AB Bilgi Merkezi, ‘Türk Otomotiv Endüstrisinin AB Entegrasyonu, Otomotiv Sanayiinde Fırsatlar ve Gelecek Senaryoları’ konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Avrupa Birliği üye ülkelerinin ekonomi müsteşarlarının katılımlarıyla düzenlenen toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik’in yanı sıra Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nden (TAYSAD) yetkililer katıldı.

'BURSA OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNE GÜÇ KATIYOR'

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Bursa’nın 50 yılı aşan üretim tecrübesiyle Türk otomotiv endüstrisine büyük güç kattığını söyledi. Modern, kalite odaklı ve uluslararası rekabet gücüne sahip Bursa otomotiv endüstrisinin gelişimini hızlı bir biçimde sürdürdüğünü kaydeden Bayizit, uluslararası birçok markanın Bursa’da yatırımlarının bulunduğuna dikkat çekti.

'OTOMOTİV, İHRACATI SIRTLIYOR'

Söz konusu yatırımların Bursa otomotiv sektörünün ihracatçı kimliğine önemli katkılar sağladığını ifade eden Bayizit, "Bursa, Türkiye otomotiv sanayiinin üretim üssü olmasının yanında aynı zamanda önemli bir ihracat kenti. Uzun yıllardır Bursa’nın ihracat alanındaki en büyük sektörü olmayı başaran otomotiv sektörü, 2017 yılında 9 milyar dolar ihracatla da önemli bir rekora imza attı. Odamızın çalışmalarıyla birlikte ilerleyen süreçte otomotiv sektörü ihracatımızı sırtlamaya devam edecektir" dedi.

'OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB’YE HAZIR'

Yürürlükte olan Gümrük Birliği ve Türkiye'nin AB adaylığının, Türk otomotiv endüstrisinde yol açtığı gelişmelere değinen OİB Başkanı Baran Çelik ise, "AB’ye uyum çalışmaları kapsamında sektörümüz önemli bir mesafe kat etti. AB ürün ve çevre standartlarının kabul edilmesi ile birlikte şirketlerimizin pek çoğu AB mevzuatına uygun kalite sistem sertifikalarını alarak dünya standartlarında kalifikasyon seviyelerine ulaştı. Türk otomotiv endüstrisi, teknoloji ve uluslararası sertifika konularında çok ileri bir aşamada" dedi.

İHRACATIN YÜZDE 77’Sİ AB ÜLKELERİNE

Otomotiv sektörünün Türkiye’nin en büyük ihracatçı sektörü konumunda yer aldığını kaydeden Başkan Çelik, sektörün 2017 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 18'ini tek başına gerçekleştirdiğine dikkat çekti. AB ülkelerinin Türk otomotiv endüstrisinin en önemli ihraç pazarı olduğunu kaydeden Çelik, "Türkiye 2017 yılında 1.7 milyon adet motorlu araç üretmiş ve bu üretim rakamının yüzde 80’i dünyaya ihraç edilmiştir. Bu dönemde AB ülkelerine gerçekleştirilen ihracat ise toplam otomotiv ihracatımızın yüzde 77’sini oluşturmuştur. Bu veri, sektörümüzün teknoloji seviyesini göstermesi açısından son derece önemli" dedi. Bursa’nın da otomotiv endüstrisinin dünya çapındaki merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Çelik, sektörün gelişimi adına çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından OSD Genel Sekreteri Osman Sever ve TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı'nın, Türk otomotiv endüstrisi hakkında sunumlarıyla devam eden toplantı, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

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